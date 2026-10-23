Меси: Барселона е повече от клуб

Аржентинският нападател на Интер Маями Лионел Меси отговори на въпрос за това какво означава Барселона за него, с която е спечелил множество трофеи и индивидуални награди.

„Какво означава Барселона за мен? Толкова много прекрасни моменти, че е трудно да се обобщи значението на клуба само с няколко думи... Изпитвам много специална любов към града и клуба. В Барселона имахме късмета да спечелим всичко, не само заради това, което постигнахме, но и заради начина, по който го направихме, и колко много се наслаждавахме на мачовете, победите и постиженията, които постигнахме", сподели Меси.

"Но най-важното е да се наслаждаваме на детайлите от ежедневието, тренировките и прекрасните моменти, които споделихме заедно“, цитира All About Argentina думите на Меси в социалната платформа X.