Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси: Барселона е повече от клуб

Меси: Барселона е повече от клуб

23 Октомври, 2026 10:28 445 1

  • интер маями-
  • лионел меси-
  • барселона-
  • футбол

Толкова много прекрасни моменти, че е трудно да се обобщи значението на клуба само с няколко думи...

Меси: Барселона е повече от клуб - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аржентинският нападател на Интер Маями Лионел Меси отговори на въпрос за това какво означава Барселона за него, с която е спечелил множество трофеи и индивидуални награди.

„Какво означава Барселона за мен? Толкова много прекрасни моменти, че е трудно да се обобщи значението на клуба само с няколко думи... Изпитвам много специална любов към града и клуба. В Барселона имахме късмета да спечелим всичко, не само заради това, което постигнахме, но и заради начина, по който го направихме, и колко много се наслаждавахме на мачовете, победите и постиженията, които постигнахме", сподели Меси.

"Но най-важното е да се наслаждаваме на детайлите от ежедневието, тренировките и прекрасните моменти, които споделихме заедно“, цитира All About Argentina думите на Меси в социалната платформа X.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    0 0 Отговор
    Да, много повече от клуб е.
    Барселона е цял град.
    В Испания.

    10:31 23.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове