Капитанът на Виктория Пилзен: Левски показа качество, но трябваше да го победим

Капитанът на Виктория Пилзен Патрик Хрошовски е наясно, че отборът му е далеч от достигане до елиминационната фаза на Лига Европа. 34-годишният словашки халф заяви пред репортери след домакинска загуба с 1:2 от Левски, че отборът има каквото е необходимо, за да победи съперник от рaнга на „сините“ от София, но въпреки това останаха без точка след третия кръг.

Шансовете на Пилзен за участие в елиминационните кръгове през пролетта на 2027-а година значително намаляха.

Ако искат да запазят някакви шансове да стигнат поне до първите 24 състава в Лига Европа, чехите трябва да вземат точки още в следващия си европейски мач срещу норвежкия Лилестрьом.

„Ще бъде трудно с промоцията. Сега имаме съперник, срещу когото може би ще играем по-добре. Искахме да счупим лошия късмет срещу Левски. Защото имахме домакински мач срещу съперник, който беше победим“, каза Хрошовски.

Българският отбор спечели за първи път в лигата и за разлика от Пилзен вече има четири точки в таблицата. „Съперникът показа известно качество, но ние имахме необходимото, за да спечелим мача. За съжаление, улеснихме ги. Ще бъде трудно, но сега трябва да преминем основно към лигата, защото трябва да се изкачим нагоре в нея“, каза роденият в Приевидза словашки халф.

Треньорът Радослав Ковач заяви в деня преди мача, че ще е необходимо да се предотврати допускането на евтини голове от Виктория в неподходящи моменти. Но точно това направиха играчите.

„Недвусмислено. И двата им гола дойдоха от дори не големи положения. Допуснахме първия точно преди почивката, втория - не след дълго след като успяхме да изравним. И това беше решаващият момент“, каза Хрошовски.

„Изравнителният гол трябваше да е предимство на наша страна, но веднага допуснахме гол за 1:2. Бяхме наредени правилно тогава, имахме десет играчи пред топката. Но те просто ни победиха с едно вертикално подаване и от него вкараха лесен гол. Това беше решаващият фактор“, каза Хрошовски.

Виктория Пилзен се надяваше да получи и дузпа заради евентуална игра с ръка в наказателното поле от Марко Груич. Ситуацията беше дълго време разглеждана на видео, но дузпата не беше потвърдена.

„Съдията каза, че търси убедителен удар, при който играта с ръка е щяла да си личи. Той твърдеше, че не я е видял в рееално време или пък не е била достатъчна“, каза словашкият капитан, който си е комуникирал с рефера Алехандро Ернандес Ернандес от Испания по въпроса.

Представаянето на Виктория е в истински контраст в сравнение с миналия сезон, тъй като тогава бяха единственият отбор, който премина през целия етап на лигата без загуба, но тази година все още са без точка след три от осем кръга. „Ще търсим някои положителни неща в представянето си, но резултатът е, че загубихме. Трябва да събираме точки, резултати, така че е отрицателно“, каза Хрошовски.