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Юрген Клоп назова своя фаворит за Ел Класико

Юрген Клоп назова своя фаворит за Ел Класико

23 Октомври, 2026 12:28 454 0

  • ла лига-
  • барселона-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • юрген клоп

Големият дуел между двата гиганта е насрочен за 25 октомври на каталунска земя

Юрген Клоп назова своя фаворит за Ел Класико - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на германския национален отбор по футбол Юрген Клоп разкри коя от двете иберийски суперсили ще подкрепя в предстоящия суперсблъсък от десетия кръг на испанската Ла Лига между Барселона и Реал Мадрид. Големият дуел между двата гиганта е насрочен за 25 октомври на каталунска земя.

Пред испанското издание Sport.es германският специалист призна, че в миналото е симпатизирал повече на каталунците заради агресивния стил на част от състезателите на съперника. "По-рано повече ми харесваха Барселона, тъй като не ми допадаше никак поведението на Пепе и останалите бранители на Реал", сподели Клоп.

Германският наставник допълни какви са предпочитанията му към днешна дата с оглед на представянето на двата тима: "Сега ще съм за по-силният в момента тим. Отчитайки ситуацията, по-скоро това е Барселона".

Преди директния двубой през този уикенд съставът на Барселона се намира на върха в подреждането, като разполага с комфортен аванс от шест точки пред втория Реал Мадрид след първите девет изиграни кръга в първенството на Испания.


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