Юрген Клоп назова своя фаворит за Ел Класико

Селекционерът на германския национален отбор по футбол Юрген Клоп разкри коя от двете иберийски суперсили ще подкрепя в предстоящия суперсблъсък от десетия кръг на испанската Ла Лига между Барселона и Реал Мадрид. Големият дуел между двата гиганта е насрочен за 25 октомври на каталунска земя.

Пред испанското издание Sport.es германският специалист призна, че в миналото е симпатизирал повече на каталунците заради агресивния стил на част от състезателите на съперника. "По-рано повече ми харесваха Барселона, тъй като не ми допадаше никак поведението на Пепе и останалите бранители на Реал", сподели Клоп.

Германският наставник допълни какви са предпочитанията му към днешна дата с оглед на представянето на двата тима: "Сега ще съм за по-силният в момента тим. Отчитайки ситуацията, по-скоро това е Барселона".

Преди директния двубой през този уикенд съставът на Барселона се намира на върха в подреждането, като разполага с комфортен аванс от шест точки пред втория Реал Мадрид след първите девет изиграни кръга в първенството на Испания.