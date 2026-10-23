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Ясни са съдиите за дербито между ЦСКА и Лудогорец

Ясни са съдиите за дербито между ЦСКА и Лудогорец

23 Октомври, 2026 13:01 530 0

  • мариян гребенчарски-
  • съдии-
  • футбол

Геро Писков пък е изпратен в Кърджали за Арда - Левски. ВАР е Волен Чинков, а АВАР - Петър Николов

Ясни са съдиите за дербито между ЦСКА и Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ясен е съдията на дербито на 12-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА и Лудогорец в понеделник. Мачът е поверен на Мариян Гребенчарски. ВАР е Никола Попов, а АВАР - Антонио Антов.

Геро Писков пък е изпратен в Кърджали за Арда - Левски. ВАР е Волен Чинков, а АВАР - Петър Николов.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ, efbet Лига, 12-и кръг

26 октомври 2026 г., понеделник, 17:00 ч.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СЛАВИЯ

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Цветан Георгиев Георгиев

26 октомври 2026 г., понеделник, 19:30 ч.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Иван Захариев Вълчев

27 октомври 2026 г., вторник, 17:00 ч.

ЧЕРНО МОРЕ - СЕПТЕМВРИ СОФИЯ

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Георгиев Новачев

СН: Георги Генов Нарлев

27 октомври 2026 г., вторник, 19:30 ч.

АРДА - ЛЕВСКИ

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Милков Николов

СН: Антон Симеонов Генов


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