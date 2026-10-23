Манчестър Юнайтед има нов фаворит за наследник на Карик

Манчестър Юнайтед има нов фаворит за мениджър при уволнение на Майкъл Карик. "Сън" твърди, че кандидат №1 за поста е бившият треньор на Нюкасъл Еди Хау. Според "Дейли Телеграф" обаче предпочитаният нов наставник е Юлиан Нагелсман.

Това противоречие се обяснява с ръководните фактори на "Олд Трафорд". Смята се, че директорът по трансферите Кристиан Вивел настоява за назначаването на Нагелсман и силно защитава неговата кандидатура. Футболният директор Джейсън Уилкокс, който все пак стои по-високо в йерархията на клуба, предпочита мениджър с доказан опит във Висшата лига. В неговия списък са Еди Хау, Антонио Конте, Унай Емери и Фабиан Хюрцелер. Последните двама обаче водят съответно Астън Вила и Брайтън.

Хора, запознати с възгледите на Антонио Конте, твърдят, че той проявява интерес към поста, но би искал гаранции относно правомощията си, преди да даде съгласието си. Смята се, че според него е необходим твърд контрол върху играчите, от които се очаква да поемат по-голяма отговорност за резултатите. От вчера се говори, че италианецът не е сред фаворитите, защото в ръководството има опасения около евентуалното негово назначение заради безкомпромисния му стил и риска от нови напрегнати ситуации в отношенията между шефовете и треньорския щаб.

Така се оказва, че Еди Хау е с най-убедителни аргументи за наследник на Карик. Английският специалист изведе Нюкасъл до участие в Шампионска лига, но през лятото реши да напусне "свраките".