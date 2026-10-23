Джани Инфантино получи пълна подкрепа на президентските избори от Азия

Седем мача от Втора лига ще се изиграят днес - програма

Втора лига - 13 кръг: 23 октомври - петък, 16:00 Вихрен Сандански - Марек Дупница ЦСКА II - Янтра Габрово Черноморец Бургас - Спортист Своге ...