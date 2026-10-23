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Джани Инфантино получи пълна подкрепа на президентските избори от Азия

Джани Инфантино получи пълна подкрепа на президентските избори от Азия

23 Октомври, 2026 14:29 526 4

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  • футбол

Инфантино иска да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията

Джани Инфантино получи пълна подкрепа на президентските избори от Азия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Азиатската футболна конфедерация (АФК) ще подкрепи настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино на предстоящите президентски избори. Това обяви президентът на организацията шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа на извънредния конгрес на АФК в Токио, съобщи Ройтерс.

„Потвърждаваме пълната си готовност да подкрепим Вас и Вашето ръководство в стремежа Ви към преизбиране за президент на ФИФА“, обърна се той към Инфантино, който присъстваше на конгреса.

През юли беше съобщено, че Инфантино иска да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според него създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите-членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб. От ФИФА заявиха, че тази схема е могла да набере 4,2 милиарда долара.

Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации. По-конкретно, предложението на Инфантино беше отхвърлено от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), Конфедерацията на футбола на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), АФК и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ).

Подкрепата на Инфантино по-късно беше изразена от Африканската футболна конфедерация, Аржентинската футболна асоциация и няколко други национални федерации.

56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 г. Впоследствие беше преизбран два пъти без опозиция. Следващите президентски избори на ФИФА ще се проведат през март 2027 г.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Азия обича корупцията

    14:34 23.10.2026

  • 2 Ами логично

    3 0 Отговор
    От континента с най-слабия футбол са го подкрепили заради все по-големия брой участници на световните.

    14:39 23.10.2026

  • 3 Лаик

    0 0 Отговор
    Бате Ицо , май остава на заплата!

    14:45 23.10.2026

  • 4 ХА?..ХА?!!!

    0 0 Отговор
    Колкото повече пари във футбола, толкова по-малко футбол, а пък тоз си е жив пример на корупция и блюдолизничество!

    15:27 23.10.2026

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