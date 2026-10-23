Аморим след тежката загуба на Милан: Червеният картон и дузпата решиха всичко

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим не скри разочарованието си след тежкото поражение с 0:3 от Борнемут в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Португалският специалист посочи ранните грешки и червения картон на Майк Менян като основни причини за загубата, като призна, че тимът му трябва да извлече необходимите поуки от случилото се на стадион „Виталити“.

„Това не беше най-добрият мач на Милан; резултатът беше ясен след първите 20 минути. С десет души се защитавахме добре, опитахме се да развием атаката си и дори поехме някои рискове към края, но дузпата напълно уби интригата. Сега трябва да се възстановим и да мислим за следващия мач. Трябва да се поучим от случилото се и да предотвратим повторение на подобна ситуация. Сега ще се съсредоточим върху Серия А, а след това ще се опитаме да спечелим следващия мач от Лига Европа“, заяви Аморим, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

Италианският гранд остана с човек по-малко още в 28-ата минута, което сериозно усложни задачата му срещу представителя на английската Висша лига. Наставникът подчерта, че дузпата и изгонването са оказали решаващо влияние върху развоя на срещата.

„Дузпата след корнера и червеният картон промениха абсолютно всичко. След това мачът просто свърши. Нямахме никакво време да реагираме след първия гол. Опитахме се да натиснем към края, но третото попадение направи задачата ни още по-сложна“, коментира португалецът.

Запитан дали направените промени в стартовия състав след убедителната победа с 4:1 над РБ Залцбург са повлияли на представянето, Аморим отхвърли подобна теза. Според него основният проблем не е бил свързан с игровия ритъм, а с недопустимите индивидуални грешки.

„Нямаше мач. Тук въпросът не е в игровия ритъм или в предишната среща. Допускането на подобна дузпа от ъглов удар и изгонването в такава ситуация са напълно недопустими“, категоричен бе специалистът.

Аморим обърна специално внимание на ситуациите при статичните положения, довели до сериозни неприятности за „росонерите“. Той подчерта, че футболистите трябва да проявяват значително по-голяма дисциплина, особено в наказателното поле.

„Вярно е, че не можем да си позволяваме такива действия. Задължително е да завършваме срещите в пълен състав. Сега обаче трябва бързо да се възстановим и да се концентрираме върху следващото предизвикателство. Играта с човек по-малко изисква огромно тичане и преса в точните моменти, така че тази вечер беше изцяло негативна за нас“, добави треньорът.

Въпреки численото неравенство наставникът не се отказа от предпочитаната си схема с трима централни защитници. При действия в отбрана Милан преминаваше към линия от петима, вместо да използва традиционната подредба 4-4-1.

„Футболистите познават отлично тази система в дефанзивен план. Опитахме се да не рискуваме прекомерно през по-голямата част от мача и да потърсим нещо в последните минути. Стремя се да поставям играчите в най-удобните за тях позиции и да влияя чрез смените“, обясни Аморим.

Португалецът разкри още, че непосредствено след последния съдийски сигнал не е успял да проведе разговор с изгонения Майк Менян. Той уточни, че ситуацията ще бъде обсъдена след завръщането на отбора в Италия.

„Не, нямах време. Трябва веднага да се приберем в Милано и да започнем подготовка за шампионатния двубой срещу Удинезе. Ще обсъдим случилото се, след като се приберем“, заяви наставникът.

Поражението задълбочи колебанията на Милан, който вече допусна две загуби в първите си три срещи от Лига Европа. „Росонерите“ отстъпиха с 0:2 на Бенфика в първия кръг, а проблемите в защита проличаха и при успеха с 3:2 над Аталанта в Серия А, когато тимът едва не пропиля аванс от три гола.

На фона на трудния период Аморим коментира и първите си 100 дни начело на италианския гранд, както и изказванията на легендарния Фабио Капело относно историята и традициите на клуба.

„Това е част от процеса. Ако погледнем историята на Милан, днес се намираме в съвсем различен етап. Разбирам думите на Капело за миналото на клуба, но сме длъжни да бъдем реалисти. Оценявам раздаването и борбата на момчетата тази вечер. Трябва да си извадим нужните поуки от тези трудни моменти и да приемем реалността във футбола“, завърши Аморим.

След третия кръг Борнемут заема третото място в общото класиране на Лига Европа с пълен актив от девет точки, докато Милан е на 24-а позиция с три. Пред „червено-черните“ предстоят три срещи в Серия А среще Удинезе, Болоня и дербито с Интер, след което отборът отново ще насочи вниманието си към европейския турнир с мач срещу Ференцварош..