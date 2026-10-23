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Илиан Илиев разкри: Бях готов да напусна Черно море, но останах, за да оправя нещата

Илиан Илиев разкри: Бях готов да напусна Черно море, но останах, за да оправя нещата

23 Октомври, 2026 13:09 517 8

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  • черно море

Няма да обсъждам бюджета или броя на футболистите в състава

Илиан Илиев разкри: Бях готов да напусна Черно море, но останах, за да оправя нещата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев публикува емоционална позиция в личния си профил във Facebook, с която пое цялата отговорност за представянето на отбора през сезона. Наставникът на „моряците“ призна, че тимът не се представя на очакваното ниво, разкри, че е обмислял да напусне клуба, и призова привържениците да подкрепят отбора в решаващите мачове до края на кампанията.

Ето какво написа Илиев:

"След всичко, което се случва в клуба и около него през последните седмици, съм длъжен ясно и отговорно да заявя моята позиция. За спортно-техническите резултати на Черно море отговорност нося единствено аз.

Няма да обсъждам бюджета или броя на футболистите в състава. Още когато поехме задачата да изградим изцяло нов отбор, бях наясно с предизвикателството и колко трудно ще бъде, предвид важните футболисти, които ни напуснаха през последните години. Към този момент трябва да призная, че не се справяме по начина, по който всички искаме. Не можем да интегрираме все още новите футболистите към нашия стил на игра и характера на отбора, и вината за това е моя.

Поемам пълната отговорност за представянето на отбора. На два пъти през този труден период бях готов да си тръгна, но след разговори и много размисъл прецених, че не мога да оставя родния си клуб в подобна ситуация. Затова останах, защото вярвам, че моята отговорност е не да избягам от проблемите, а да направя всичко възможно, за да помогна те да бъдат преодолени.

Пред нас има шест изключително важни мача, в които трябва да покажем промяна както в играта, така и в резултатите. Ако това не се случи и до края на сезона отборът не успее да излезе от опасната зона, аз ще поема своята отговорност докрай.

Въпреки основателното недоволство сред феновете, сега отборът има нужда от подкрепа повече от всякога. Обстановката е тежка, но единственият начин да излезем от тази ситуация е да бъдем заедно. Призовавам нашите привърженици да застанат зад отбора в този труден момент.

Най-важното е Черно море. Всички ние сме преходни, но клубът трябва да остане над всичко".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна

    1 0 Отговор
    Илияне, вината е изцяло ваша! След като изгонихте основните футболисти, време е да поемете лична отговорност и сами да си тръгнете! Достатъчно оправдания - време е за действия!

    Коментиран от #4

    13:44 23.10.2026

  • 2 Еклер

    0 0 Отговор
    Обмисля се изграждането на железен купол против руски дронове на стадион "Тича". С европейски средства.

    13:47 23.10.2026

  • 3 Тодор Атанасов-Барито

    1 2 Отговор
    Илиане Домуса трябва да дойде ,с тези СЕН-ШИ-та вечно ще кретаме.Как за толкова години не заобичаха футбола,ами само киокушина им е в главите.Генерално е сбъркана философията им-да дават минимално за Черно море да сме в А група,колкото друг да не ни вземе за да не поиска случайно нещо от Общината/сякаш от бащиното ще им вземат./Сега е момента за натиск ,за да има светло бъдеще пред отбора.Първо в баскетбола,после и при нас.

    Коментиран от #5

    13:52 23.10.2026

  • 4 Византиец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна":

    Илиян какво е виновен, че собствениците пет пари не дават и им е през ка на кое място ще бъде отбора. Той с куцита коне през годините взе 2-ро и 3-то място. Смятай ако му бяха дали пари какво щеше да стане.

    Коментиран от #8

    13:54 23.10.2026

  • 5 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тодор Атанасов-Барито":

    набират биячи .......

    14:10 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Специалист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Византиец":

    Какво ще направи ако му дадат и пари, нищо, пак виновни ще са му футболистите и стадиона!

    14:12 23.10.2026

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