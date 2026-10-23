Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Еду Гаспар с нова важна роля в английския футбол – ще съветва собствениците на Нортхемптън

Еду Гаспар с нова важна роля в английския футбол – ще съветва собствениците на Нортхемптън

23 Октомври, 2026 15:39 369 0

  • еду гаспар-
  • левски-
  • нортхемптън-
  • арсенал-
  • бостанджиев-
  • футбол

През миналия месец консорциум от Бразилия финализира придобиването на английския клуб

Еду Гаспар с нова важна роля в английския футбол – ще съветва собствениците на Нортхемптън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият спортен директор на Арсенал Еду Гаспар поема нова функция в английския футбол. Бразилецът ще бъде старши съветник на новите собственици на Нортхемптън Таун, който се състезава в Лига 2 – четвъртото ниво на футбола в Англия.

Назначението е поредната промяна в професионалния път на бившия бразилски национал, който през последните месеци смени няколко позиции. През септември той напусна поста си на глобален футболен ръководител в Нотингам Форест, а впоследствие се присъедини към борда на директорите на българския Левски. За новата му роля в Нортхемптън съобщава BBC.

През миналия месец консорциум от Бразилия, в който участва и бившият нападател на Милан и Челси Алешандре Пато, финализира придобиването на английския клуб. Нортхемптън обаче преминава през труден период на терена и към момента заема 23-ото място в класирането на Лига 2.

Информацията за включването на Еду в управленската структура беше потвърдена от съпредседателя на клуба Жоао Шавиер по време на среща с привържениците. Той обясни, че бразилският специалист ще помага при решаването на спортни въпроси според конкретните нужди на клуба, тоест на временен и ситуационен принцип.

Новата позиция на Гаспар подчертава и връзките между инвеститорите в Нортхемптън и собствениците на Левски. Българският клуб е притежание на базираната в Лондон инвестиционна компания Gemcorp Capital, собственост на Атанас Бостанджиев.

Същевременно Gemcorp Capital е сред ключовите инвеститори в Sports Alpha Capital – групата, която стана мажоритарен акционер в Нортхемптън Таун. Така между управлението на двата клуба се оформя финансова и организационна връзка, а участието на Еду Гаспар в проекта на английския тим допълнително засилва интереса към развитието на новата собственическа структура.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове