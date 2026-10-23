Еду Гаспар с нова важна роля в английския футбол – ще съветва собствениците на Нортхемптън

Бившият спортен директор на Арсенал Еду Гаспар поема нова функция в английския футбол. Бразилецът ще бъде старши съветник на новите собственици на Нортхемптън Таун, който се състезава в Лига 2 – четвъртото ниво на футбола в Англия.

Назначението е поредната промяна в професионалния път на бившия бразилски национал, който през последните месеци смени няколко позиции. През септември той напусна поста си на глобален футболен ръководител в Нотингам Форест, а впоследствие се присъедини към борда на директорите на българския Левски. За новата му роля в Нортхемптън съобщава BBC.

През миналия месец консорциум от Бразилия, в който участва и бившият нападател на Милан и Челси Алешандре Пато, финализира придобиването на английския клуб. Нортхемптън обаче преминава през труден период на терена и към момента заема 23-ото място в класирането на Лига 2.

Информацията за включването на Еду в управленската структура беше потвърдена от съпредседателя на клуба Жоао Шавиер по време на среща с привържениците. Той обясни, че бразилският специалист ще помага при решаването на спортни въпроси според конкретните нужди на клуба, тоест на временен и ситуационен принцип.

Новата позиция на Гаспар подчертава и връзките между инвеститорите в Нортхемптън и собствениците на Левски. Българският клуб е притежание на базираната в Лондон инвестиционна компания Gemcorp Capital, собственост на Атанас Бостанджиев.

Същевременно Gemcorp Capital е сред ключовите инвеститори в Sports Alpha Capital – групата, която стана мажоритарен акционер в Нортхемптън Таун. Така между управлението на двата клуба се оформя финансова и организационна връзка, а участието на Еду Гаспар в проекта на английския тим допълнително засилва интереса към развитието на новата собственическа структура.