Лоши новини за Байерн: Луис Диас ще отсъства поне месец

Байерн Мюнхен получи сериозен удар, след като стана ясно, че нападателят Луис Диас ще бъде извън терените за най-малко един месец. Информацията беше съобщена от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо.

29-годишният колумбиец е получил травмата по време на двубоя срещу Арсенал от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига, завършил при резултат 2:2.

Диас се появи като резерва в 68-ата минута, заменяйки Исмаел Сайбари, но не успя да доиграе срещата. В добавеното време нападателят почувства болки и се наложи да напусне терена заради контузията.

Очаква се отсъствието му да се отрази на плановете на баварците в натоварения период от сезона. При сегашните прогнози Диас вероятно ще пропусне предстоящите срещи с Фрайбург, Магдебург, Борусия Дортмунд, Атлетико Мадрид и Майнц.

Контузията поставя под въпрос и участието му в предстоящите мачове на националния отбор на Колумбия, което е допълнителен проблем както за клубния му тим, така и за националния селекционер.