Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лоши новини за Байерн: Луис Диас ще отсъства поне месец

Лоши новини за Байерн: Луис Диас ще отсъства поне месец

23 Октомври, 2026 16:49 393 0

  • байерн мюнхен-
  • луис диас-
  • фабрицио романо-
  • шампионска лига-
  • арсенал-
  • колумбия

29-годишният колумбиец е получил травмата по време на двубоя срещу Арсенал

Лоши новини за Байерн: Луис Диас ще отсъства поне месец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен получи сериозен удар, след като стана ясно, че нападателят Луис Диас ще бъде извън терените за най-малко един месец. Информацията беше съобщена от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо.

29-годишният колумбиец е получил травмата по време на двубоя срещу Арсенал от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига, завършил при резултат 2:2.

Диас се появи като резерва в 68-ата минута, заменяйки Исмаел Сайбари, но не успя да доиграе срещата. В добавеното време нападателят почувства болки и се наложи да напусне терена заради контузията.

Очаква се отсъствието му да се отрази на плановете на баварците в натоварения период от сезона. При сегашните прогнози Диас вероятно ще пропусне предстоящите срещи с Фрайбург, Магдебург, Борусия Дортмунд, Атлетико Мадрид и Майнц.

Контузията поставя под въпрос и участието му в предстоящите мачове на националния отбор на Колумбия, което е допълнителен проблем както за клубния му тим, така и за националния селекционер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове