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„Златната топка“ 2026 ще бъде връчена в понеделник

„Златната топка“ 2026 ще бъде връчена в понеделник

23 Октомври, 2026 17:10 432 0

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  • футбол

Церемонията ще се проведе на 26 октомври в Лондон, а българските зрители ще могат да я гледат по bTV Action

„Златната топка“ 2026 ще бъде връчена в понеделник - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Церемонията за „Златна топка“ 2026 ще се проведе на 26 октомври в театъра „Лондон Паладиум“. Официалната част ще започне в 20:00 часа по Гринуич, което означава 22:00 часа българско време. В България събитието ще бъде излъчено от bTV Action, а водещи ще бъдат френската футболна легенда Тиери Анри и британската журналистка Кейт Скот.

От УЕФА заявиха: „Церемонията ще се проведе в Лондон за първи път, докато наградата отбелязва своята 70-а годишнина.“ Изборът на британската столица е свързан със Стенли Матюс, който през 1956 г. става първият носител на отличието, учредено от списание France Football.

За основната мъжка награда са номинирани 30 футболисти. В списъка попадат Лионел Меси, Килиан Мбапе, Ламин Ямал, Хари Кейн, Усман Дембеле, Родри, Винисиус Жуниор, Ерлинг Холанд, Бруно Фернандеш и Витиня.

Пари Сен Жермен има десетима представители в краткия списък, което е рекорд за клуба в историята на наградата. Сред номинираните са и трима бивши носители на „Златната топка“: осемкратният победител Лионел Меси, действащият носител Усман Дембеле и лауреатът за 2024 г. Родри.

Освен мъжката и женската „Златна топка“ ще бъдат определени най-добрите млади футболисти, вратари, треньори и клубове при мъжете и жените. Ще бъдат връчени още наградите за най-добър голмайстор и отличието „Сократес“ за социални и благотворителни инициативи.

Миналогодишните носители на основните награди са Усман Дембеле при мъжете и Айтана Бонмати при жените. Победителите през 2026 г. ще бъдат определени след гласуване на международно жури от специализирани футболни журналисти.


Великобритания
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