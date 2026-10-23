Националите по футбол до 15г. ще участват на бойкотирано от 19 държави световно първенство

Националният отбор на България до 15 години ще бъде част от първото издание на Световното първенство и фестивал на ФИФА за тази възраст. Надпреварата ще се проведе от 24 до 30 октомври в Баку, Азербайджан, и ще събере 189 национални отбора от шестте конфедерации, които ще изиграят общо 945 срещи.

Според регламента в турнира могат да участват футболисти, родени през 2011 и 2012 г. България ще бъде представена от момчета, родени през 2011 г.

Воденият от селекционера Петър Карачоров тим е в група I заедно с Шотландия, Лесото, Габон и Латвия. „Лъвчетата“ ще започнат участието си на 25 октомври с два двубоя - срещу Шотландия и Лесото. На следващия ден предстоят срещите с Габон и Латвия.

Турнирът ще се играе във формат 8 срещу 8, с две полувремена по 20 минути. Всеки отбор има гарантирани минимум девет мача, а регламентът е създаден така, че всички участници да продължат да играят до последния състезателен ден.

Новата инициатива на ФИФА поставя акцент върху развитието на младите футболисти чрез повече игрово време, срещи с различни съперници и досег с футболни култури от целия свят. За българските национали участието е възможност да натрупат международен опит и да проверят качествата си в поредица от двубои на световна сцена.

19 държави отказаха да изпратят свои представители. Сред бойкотиращите са Германия, Нидерландия, Белгия, Украйна, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария и САЩ.

Всички федерации обвързват директно отказа си с участието на Русия.