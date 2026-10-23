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Националите по футбол до 15г. ще участват на бойкотирано от 19 държави световно първенство

Националите по футбол до 15г. ще участват на бойкотирано от 19 държави световно първенство

23 Октомври, 2026 17:24 381 0

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Надпреварата ще се проведе от 24 до 30 октомври в Баку

Националите по футбол до 15г. ще участват на бойкотирано от 19 държави световно първенство - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България до 15 години ще бъде част от първото издание на Световното първенство и фестивал на ФИФА за тази възраст. Надпреварата ще се проведе от 24 до 30 октомври в Баку, Азербайджан, и ще събере 189 национални отбора от шестте конфедерации, които ще изиграят общо 945 срещи.

Според регламента в турнира могат да участват футболисти, родени през 2011 и 2012 г. България ще бъде представена от момчета, родени през 2011 г.

Воденият от селекционера Петър Карачоров тим е в група I заедно с Шотландия, Лесото, Габон и Латвия. „Лъвчетата“ ще започнат участието си на 25 октомври с два двубоя - срещу Шотландия и Лесото. На следващия ден предстоят срещите с Габон и Латвия.

Турнирът ще се играе във формат 8 срещу 8, с две полувремена по 20 минути. Всеки отбор има гарантирани минимум девет мача, а регламентът е създаден така, че всички участници да продължат да играят до последния състезателен ден.

Новата инициатива на ФИФА поставя акцент върху развитието на младите футболисти чрез повече игрово време, срещи с различни съперници и досег с футболни култури от целия свят. За българските национали участието е възможност да натрупат международен опит и да проверят качествата си в поредица от двубои на световна сцена.

19 държави отказаха да изпратят свои представители. Сред бойкотиращите са Германия, Нидерландия, Белгия, Украйна, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария и САЩ.

Всички федерации обвързват директно отказа си с участието на Русия.

Националите по футбол до 15г. ще участват на бойкотирано от 19 държави световно първенство


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