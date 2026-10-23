Даниил Медведев стигна полуфинал в Алмати с 36-а победа

Даниил Медведев продължава защитата на титлата си от турнира ATP 250 в Алмати. Руснакът се класира за полуфиналите след победа над французина Теранс Атман с 6:4, 6:4 за 75 минути.

Това е шести пореден успех на Медведев в надпреварата в Казахстан. Бившият номер две в световната ранглиста спечели по един пробив във всеки сет и не позволи на съперника си да стигне до обрат. След мача руснакът обърна внимание на силните страни на Атман.

„Не е лесно да се играе срещу Теранс. Той има силен сервис и мощни удари. Трябваше да остана в мача и намерих добри минаващи удари и печеливши топки“, каза Медведев.

Победата е 36-а за него на твърди кортове през сезона. Медведев спечели и трите си титли през 2026 г. именно на тази настилка - в Бризбейн, Дубай и Ханджоу. След триумфа в Ханджоу той достигна до полуфиналите в Пекин и Шанхай, преди да продължи силната си серия в Алмати.

За място на финала Медведев ще срещне победителя от мача между третия поставен Александър Бублик и петия в схемата Карен Хачанов. Бублик е представител на домакините, а Хачанов спечели турнира през 2024 г.