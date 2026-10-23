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Майкъл Карик е притиснат до стената в Манчестър Юнайтед: Само победа може да го спаси?

Майкъл Карик е притиснат до стената в Манчестър Юнайтед: Само победа може да го спаси?

23 Октомври, 2026 17:57 503 2

  • манчестър юнайтед-
  • майкъл карик-
  • алекс фъргюсън-
  • мат бъзби-
  • борнемут-
  • шампионска лига-
  • висша лига

Спекулациите за неговото уволнение стават все по-сериозни

Майкъл Карик е притиснат до стената в Манчестър Юнайтед: Само победа може да го спаси? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик преминава през изключително труден период, а спекулациите за неговото уволнение стават все по-сериозни. На фона на напрежението англичанинът призова за единство и припомни ценностите, върху които е изграден клубът.

„Червените дяволи“ преживяха тежко разочарование в Шампионската лига, след като загубиха с 1:4 от Комо в Италия. Резултатът засили критиките към представянето на отбора и постави Карик под още по-силен натиск.

Преди неделното домакинство срещу Борнемут във Висшата лига специалистът застана пред медиите и подчерта, че Манчестър Юнайтед винаги трябва да бъде над личните интереси на всеки свой служител.

„Този клуб винаги ще бъде по-голям от всеки отделен човек – независимо дали става дума за мен или за футболистите. За мен сър Алекс Фъргюсън е най-великият за всички времена, а негов основен приоритет беше Манчестър Юнайтед.

Сър Мат Бъзби също е легендарен пример заради устойчивостта, която показа. Това е нещо невероятно. Тази страст не бива да се губи и аз няма да позволя това да се случи. Именно тези личности трябва да ни показват пътя към излизането от кризата.

Честно казано, малко се отклонихме от правилната посока, но ще се завърнем. Представянето ни срещу Комо беше лошо. Подобно нещо е недопустимо за Манчестър Юнайтед“, заяви Карик.

Според информациите в английските медии предстоящият двубой с Борнемут може да се окаже решаващ за бъдещето на мениджъра. Твърди се, че всеки резултат извън победа би увеличил сериозно вероятността той да бъде освободен от поста си.


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  • 1 ПалавНИК

    1 0 Отговор
    И откъде да дойде тази победа🤔

    18:46 23.10.2026

  • 2 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Време е да вземат Вили вуцов

    18:54 23.10.2026

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