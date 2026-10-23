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Ливърпул без Собослай в следващия мач

Ливърпул без Собослай в следващия мач

23 Октомври, 2026 18:33 359 0

  • ливърпул-
  • доминик собослай-
  • андони ираола-
  • брайтън-
  • висша лига-
  • контузии

Полузащитникът беше принудително заменен в срещата с Брентфорд

Ливърпул без Собослай в следващия мач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Доминик Собослай няма да бъде на разположение на Ливърпул за предстоящия двубой срещу Брайтън през уикенда. Това потвърди мениджърът на мърсисайдци Андони Ираола, който даде актуална информация за възстановяването на унгарския национал.

Полузащитникът беше принудително заменен в срещата с Брентфорд, а впоследствие пропусна и двубоя срещу Виляреал. Въпреки че състоянието му се подобрява, той все още не е подновил тренировките с основната група.

„Дом няма да играе този уикенд. Не мисля, че завръщането му е далеч, но той все още не е тренирал с отбора“, заяви Ираола.

Наставникът подчерта, че медицинският и треньорският щаб няма да прибързват с връщането на футболиста, особено след като предишният му опит да се включи в игра не завърши по план.

„Като се има предвид случилото се, когато го пуснахме титуляр и се наложи да бъде заменен, вероятно ще му дадем още един-два дни за възстановяване в сравнение с миналата седмица“, обясни специалистът.

Все пак има положителни сигнали около състоянието на Собослай. Халфът вече провежда индивидуални занимания на терена и постепенно се приближава до завръщане към пълноценните тренировки с останалите футболисти.

Засега обаче участието му срещу Брайтън е изключено, а точният момент за завръщането му ще зависи от развитието на възстановяването през следващите дни.


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