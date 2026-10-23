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Венсан Компани припадна на тренировка и е в болница

Венсан Компани припадна на тренировка и е в болница

23 Октомври, 2026 19:49 679 0

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Треньорът на „Байерн“ е откаран с линейка в мюнхенска клиника. От клуба съобщиха, че ще остане под медицинско наблюдение

Венсан Компани припадна на тренировка и е в болница - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на „Байерн“ Венсан Компани е загубил съзнание след тренировка и е откаран с линейка в болница в Мюнхен. Белгийският специалист е бил на базата на клуба, където след заниманието на първия отбор е наблюдавал тренировката на дублиращия състав.

Sky Sport съобщи, че състоянието на 40-годишния Компани е стабилно. По данни на медията спасителен хеликоптер е кацнал на тренировъчния комплекс на „Байерн“, но треньорът е транспортиран до клиниката с линейка. Баварският обществен оператор BR24 потвърди тази последователност на събитията.

Първоначалната информация сочеше, че Компани е бил откаран в болницата с хеликоптер. Данните на Sky Sport, BR24 и Sport1 уточняват, че хеликоптерът е пристигнал на базата, докато самият треньор е напуснал мястото с медицински автомобил.

„Байерн“ потвърди, че Компани е потърсил медицинска помощ след припадък по време на тренировката на аматьорския отбор. От клуба съобщиха, че той ще бъде подложен на подробни изследвания и ще остане под медицински надзор.

„Здравето на Венсан Компани има най-висок приоритет за нас. Той получава всички необходими медицински грижи и подкрепа, както и времето, от което се нуждае за възстановяване“, заяви спортният директор Макс Еберл, цитиран от Sport1.

До второ нареждане треньорският екип ще ръководи тренировъчния процес и мачовете на отбора. Засега няма официално съобщение колко време Компани ще отсъства.

Компани е боледувал от вирусна инфекция през предходната седмица. Той е пропуснал тренировки в понеделник и вторник, както и пресконференцията преди мача с „Арсенал“ в Шампионската лига. В двубоя с лондончани, завършил 2:2, белгиецът все пак беше на пейката.

След срещата Компани заяви: „Като треньор човек винаги иска да прави всичко. Миналата седмица хванах доста тежък вирус и, разбира се, не послушах тялото си. В един момент то ми каза: Сега спри!“

В същия период „Байерн“ победи „РБ Лайпциг“ с 6:1. Тогава Компани е водил указанията към отбора, но според германските медии му се е наложило да почива по време на почивката и след края на мача. Не е потвърдено дали предишната инфекция има пряка връзка с последвалото му прилошаване.

Източници: rbc.ru, sport.sky.de, sport1.de


Германия
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