Вярност без граници: Димитър Иванков подкрепи Левски при визитата на Виктория (Пилзен)

Легендарният вратар и бивш капитан на Левски (София) Димитър Иванков за пореден път доказа непоколебимата си любов и преданост към "синия" клуб. Един от най-обичаните футболисти в историята на столичния гранд пътува за важния сблъсък от Лига Европа срещу чешкия Виктория (Пилзен), спечелен от българския отбор с 2:1.

Иванков бе на трибуните сред феновете, за пореден път, и не спря да подкрепя и скандира през целия мач.

Димитър Иванков остава не просто легенда на Левски, но и един от най-резултатните вратари в историята на световния футбол със своите 42 гола от дузпи в професионалната си кариера. Неговата непоправена връзка със "синята" общност продължава да бъде пример за вярност към клубната фланелка.

Присъствието на фигури като Иванков в ключови европейски вечери припомня славните традиции на Левски в турнирите и дава допълнителна увереност на настоящия състав за битките на Стария континент.