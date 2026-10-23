Жул Кунде остава под въпрос за Ел Класико

Жул Кунде остава под въпрос за първото Ел Класико за сезона между Барселона и Реал Мадрид. Двата тима се срещат в неделя, 25 октомври, на стадион „Камп Ноу“, а френският защитник продължава да се възстановява от навяхване на левия глезен.

Кунде пропусна загубата на Барселона от ПСЖ в Шампионската лига, както и петъчната тренировка на каталунците. Съботното занимание се очаква да бъде решаващо за преценката дали той ще може да участва в дербито.

Защитникът полага сериозни усилия, за да се върне навреме в състава. Той проведе възстановителна тренировка в открит басейн вечерта, при студен вятър и вода с температура 10 градуса по Целзий.

Кунде описа преживяването с чувство за хумор:

„Пристигаш в залата с добри намерения и изведнъж треньорът ти казва да си облечеш бански, защото тренировката тази вечер е в басейна. Седем вечерта е, няма и лъч слънце, духа вятър, а водата е 10°C. Тридесет минути по-късно излизаш и осъзнаваш, че ти беше по-добре вътре.“

Работата във вода позволява контролирани движения с по-малко натоварване върху ставите. Тя обаче не означава автоматично, че Кунде е готов за интензивността на мач като Ел Класико.

Евентуалното отсъствие на Кунде би усложнило избора на Ханзи Флик за защитата. Треньорът на Барселона вече не може да разчита на Ерик Гарсия и Андреас Кристенсен, което намалява възможностите му преди сблъсъка с Реал Мадрид.

Като вариант на десния бек може да бъде използван Шави Еспарт. Той се представи обнадеждаващо срещу ПСЖ и отбеляза гол, с което даде на Флик допълнителна алтернатива.

Решението за Кунде ще зависи от състоянието на глезена му и от това дали той ще издържи натоварването в последната тренировка преди мача. Засега участието на френския национал в Ел Класико не е потвърдено.