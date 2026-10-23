Бащата на Ламин Ямал се похвали: „Имам милиони, нямам нужда да работя“

Мунир Насрауи, бащата на футболната звезда на Барселона Ламин Ямал, привлече вниманието с откровено изказване в социалните мрежи. Той заяви, че вече няма необходимост да работи, тъй като разполага със значително финансово състояние.

„Нямам нужда от работа, имам милиони. Слава Богу“, каза Насрауи с усмивка по време на живо излъчване в Instagram.

Бащата на младия испански национал отговаряше на въпроси на зрители, част от които го определиха като „мързеливец“. В отговор той направи коментара за финансовото си положение, който привлече вниманието на последователите му.

Ламин Ямал се превърна в една от най-ярките млади звезди на световния футбол. На клубно ниво той играе за Барселона, а с националния отбор на Испания вече постигна големи успехи още в тийнейджърска възраст.

Според посочените данни възнаграждението на Ямал в каталунския клуб възлиза на най-малко 16 милиона евро на сезон, което обяснява огромния финансов потенциал около младия футболист.