Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бащата на Ламин Ямал се похвали: „Имам милиони, нямам нужда да работя“

Бащата на Ламин Ямал се похвали: „Имам милиони, нямам нужда да работя“

23 Октомври, 2026 22:44 969 3

  • ламин ямал-
  • мунир насрауи-
  • барселона-
  • баща-
  • пари-
  • работа

Синът му се превърна в една от най-ярките млади звезди на световния футбол

Бащата на Ламин Ямал се похвали: „Имам милиони, нямам нужда да работя“ - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мунир Насрауи, бащата на футболната звезда на Барселона Ламин Ямал, привлече вниманието с откровено изказване в социалните мрежи. Той заяви, че вече няма необходимост да работи, тъй като разполага със значително финансово състояние.

„Нямам нужда от работа, имам милиони. Слава Богу“, каза Насрауи с усмивка по време на живо излъчване в Instagram.

Бащата на младия испански национал отговаряше на въпроси на зрители, част от които го определиха като „мързеливец“. В отговор той направи коментара за финансовото си положение, който привлече вниманието на последователите му.

Ламин Ямал се превърна в една от най-ярките млади звезди на световния футбол. На клубно ниво той играе за Барселона, а с националния отбор на Испания вече постигна големи успехи още в тийнейджърска възраст.

Според посочените данни възнаграждението на Ямал в каталунския клуб възлиза на най-малко 16 милиона евро на сезон, което обяснява огромния финансов потенциал около младия футболист.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    8 0 Отговор
    Тоя по добре да не си казва фамилията

    22:50 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове