Новини
Спорт »
Бг футбол »
Double Pass открои големите проблеми в българските футболни академии (ВИДЕО)

Double Pass открои големите проблеми в българските футболни академии (ВИДЕО)

23 Октомври, 2026 21:23 492 4

  • категоризация-
  • школи-
  • промени-
  • детско-юношески футбол-
  • лъчезар димов-
  • бфс

За направените изводи, предстоящата категоризация на школите и необходимите промени разказа директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ към БФС Лъчезар Димов

Double Pass открои големите проблеми в българските футболни академии (ВИДЕО) - 1
Снимка: БФС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футбол разполага с таланти, но все още не успява да им осигури достатъчно възможности за развитие и реализация. Промяната трябва да започне от школите – с ясна стратегия, съвременни методи на обучение и последователен път от детско-юношеския към професионалния футбол. Именно това е основната цел на партньорството между Българския футболен съюз и белгийската компания Double Pass, което вече навлиза в решаващ етап.

От февруари тази година БФС работи съвместно с международно признатата компания, реализирала проекти с английската Висша лига и футболните федерации на Испания, Италия и Германия. Първите анализи на българските академии вече очертават проблемите, които възпрепятстват развитието на младите състезатели.

За направените изводи, предстоящата категоризация на школите и необходимите промени разказа директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ към БФС Лъчезар Димов в подкаста на централата.

„Един от основните изводи е, че имаме български състезатели, но не ги пускаме да играят. Младите футболисти присъстват в съставите на клубовете, но не получават необходимите игрови минути. В същото време голяма част от българите, които играят редовно, са на възраст над 27–28 години. Друг съществен проблем е, че в много от елитните академии липсва ясна и последователна стратегия за интегриране на младите играчи в мъжкия футбол“, обясни Димов.

Сред основните констатации на белгийските специалисти е и прекомерният стремеж към краткосрочни резултати в детско-юношеския футбол. Според Димов преследването на победи често измества фокуса от изграждането на качества и умения, които са определящи за бъдещото развитие на състезателите.

„Донякъде е разбираемо треньори и ръководители да преследват резултати, но това не бива да става за сметка на децата. Когато победата е самоцел, се загърбват важни принципи от обучението. Имаме нужда от адаптация и промяна“, подчерта той.

Въпреки първоначалните опасения клубовете са приели положително инициативата, като нито един от участниците не е отказал да се включи в процеса. Предстоящият одит ще оцени не само инфраструктурата, но и клубната философия, квалификацията на треньорите, индивидуалните планове за развитие, методиката на обучение и механизмите за преход към мъжкия футбол.

„Инфраструктурата определено е проблем, който не може да бъде решен веднага. Но има неща, върху които можем да влияем още сега – плановете за обучение, треньорските кадри, стратегиите и ежедневната организация. Необходими са човешки ресурс, ясна идентичност и последователност“, посочи Димов.

През януари предстои да започне процедурата по одит на академиите, включваща анализ на документацията, интервюта и посещения на място. Очаква се през юни Double Pass да представи окончателния доклад с първите категоризирани школи. След това те ще бъдат включени в дългосрочна програма за обучение на треньори, ръководители и спортни директори.

Паралелно БФС подготвя и система за категоризация на регионално ниво, която да обхване по-широк кръг клубове. Целта е талантите да получават качествена подготовка и възможности за развитие в различните части на страната, без да се налага преждевременно да напускат местната футболна среда.

Въпреки установените слабости Double Pass отчита и сериозен потенциал за напредък.

„Белгийските специалисти виждат потенциала именно защото много от процесите, които трябва да съществуват, все още не са изградени. Можем да го сравним с дете, което е играло само на улицата и пристига в академия с добри качества, но без системно обучение. С правилните инструменти и методика можем да надградим значително това, с което разполагаме. Именно това е най-ценното“, заяви Димов.

В разговора той засегна и друг ключов проект на федерацията – Академия БФС, водена от Иван Капитански. Димов разкри подробности за първите месеци от работата с младите футболисти, положителните изненади в тяхното развитие и предизвикателствата както на терена, така и извън него, включително в класната стая.

Двата проекта са обединени от една обща цел – изграждането на устойчива система, в която развитието на младия футболист е по-важно от моментния резултат, а талантът получава реален път към професионалния футбол.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    0 0 Отговор
    Че колко са футболните академии в България? Трбва да имаме много футболни академици, значи.

    21:54 23.10.2026

  • 2 Мда

    0 0 Отговор
    След гербавото управлвние на БФС ор около 20 години трева не никне.

    21:58 23.10.2026

  • 3 Когато

    0 0 Отговор
    децата играеха футбол на улицата и не ходеха по разни академии, резултатите бяха много по-добри.

    22:11 23.10.2026

  • 4 Истината е,

    0 0 Отговор
    че още при децата, ако мама и тати не дават пари на “школата” и “треньора”, детето колкото и да е добро, стои на скамейката. Да не говорим за липсата на сиво вещество при треньорите, може ли да псуваш като каруцар пред 7 годишни? Спортист не е равно на простак.

    22:13 23.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове