Тейлър Фриц е на полуфинал в Лион

Тейлър Фриц се класира за полуфиналите на турнира от категория ATP 250 в Лион, след като победи германеца Даниел Алтмайер със 7:6(5), 6:2. Американецът показа стабилна игра и надделя след два различни като развитие сета.

Първата част премина изключително равностойно. Двамата тенисисти печелеха убедително подаванията си и не допуснаха възможност за пробив, което закономерно доведе до тайбрек. В решаващите разигравания Фриц демонстрира по-голямо хладнокръвие и спечели със 7:5 точки, за да поведе в резултата.

Във втория сет американецът затвърди превъзходството си. Фриц продължи да бъде изключително ефективен на собствен сервис, като спечели 88% от точките след първи начален удар. Той оказа сериозен натиск върху Алтмайер и реализира два пробива от шест възможности, с което затвори мача при 6:2.

На полуфиналите Фриц ще се изправи срещу своя сънародник и добър приятел Томи Пол. Двубоят е насрочен за събота, 24 октомври, от 15:00 часа българско време.