Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Тейлър Фриц е на полуфинал в Лион

Тейлър Фриц е на полуфинал в Лион

23 Октомври, 2026 21:52 328 0

  • тейлър фриц-
  • томи пол-
  • тенис-
  • atp

Американецът ще спори с Томи Пол за място на финала

Тейлър Фриц е на полуфинал в Лион - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тейлър Фриц се класира за полуфиналите на турнира от категория ATP 250 в Лион, след като победи германеца Даниел Алтмайер със 7:6(5), 6:2. Американецът показа стабилна игра и надделя след два различни като развитие сета.

Първата част премина изключително равностойно. Двамата тенисисти печелеха убедително подаванията си и не допуснаха възможност за пробив, което закономерно доведе до тайбрек. В решаващите разигравания Фриц демонстрира по-голямо хладнокръвие и спечели със 7:5 точки, за да поведе в резултата.

Във втория сет американецът затвърди превъзходството си. Фриц продължи да бъде изключително ефективен на собствен сервис, като спечели 88% от точките след първи начален удар. Той оказа сериозен натиск върху Алтмайер и реализира два пробива от шест възможности, с което затвори мача при 6:2.

На полуфиналите Фриц ще се изправи срещу своя сънародник и добър приятел Томи Пол. Двубоят е насрочен за събота, 24 октомври, от 15:00 часа българско време.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове