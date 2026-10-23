Фенербахче шокира Олимпиакос след обрат от 16 точки, Везенков с дабъл-дабъл

Фенербахче постигна впечатляващ обрат срещу Олимпиакос и спечели с 64:61 като гост в двубой от седмия кръг на Евролигата. Турският гранд заличи пасив от 16 точки и измъкна победата в драматичните заключителни минути.

Александър Везенков беше най-резултатният баскетболист на гръцкия тим. Българската звезда записа „дабъл-дабъл“ с 17 точки и 10 борби, но пропусна решаваща стрелба от тройката в края, която можеше да изпрати срещата в продължение.

Олимпиакос започна силно и след първата четвърт имаше комфортен аванс от 20:8. Домакините продължиха да диктуват събитията и във втората част, когато разликата достигна 16 точки при 30:14.

Фенербахче обаче успя да се върне в мача още преди почивката, като съкрати изоставането си до 10 точки.

След подновяването на играта гостите от Истанбул продължиха настъплението си и се доближиха само на две точки при 36:34. Олимпиакос отговори със серия от осем поредни точки, но турският състав не се отказа и преди последната четвърт разликата отново беше сведена до четири пункта.

В заключителните 10 минути гръцкият тим дълго време удържаше минималното си предимство. В най-важните моменти обаче Фенербахче показа по-здрави нерви, обърна резултата и стигна до ценния успех с 64:61.

Така Олимпиакос пропусна възможността да затвори мача след силното си начало, а представянето на Везенков с 17 точки и 10 борби не се оказа достатъчно за победа на гръцкия гранд.