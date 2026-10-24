Алавес стигна до точка срещу Малага с късен изравнителен гол

Отборите на Алавес и Малага завършиха при равенство 1:1 в двубоя помежду си от десетия кръг на испанския футболен шампионат. След двете си поредни загуби в предишните срещи домакините от Алавес добавиха точка към актива си, за да съберат 12 на седмата позиция във временното класиране, но остават без победа в последните си шест мача от първенството, предаде БТА.

Малага все още няма победа от началото на сезона в Ла Лига и остава на последното, 20-о място с 5 точки.

22-годишният нападател Адриан Ниньо изведе гостите напред в 44-ата минута, като ситуацията бе преразгледана и от системата за видеоарбитраж-ВАР. Рамон Енрикес намери Ниньо с прецизен пас, а той прати топката покрай Антонио Сивера, осигурявайки преднина за Малага точно преди почивката.

Точката за Алавес донесе Айтор Маняс с попадение в 89-ата минута. След удар с глава на Тони Мартинес топката се отби в гредата, Маняс се възползва при добавката и я прати в мрежата на съперника за 1:1.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 10-ия кръг в Ла Лига:

Алавес - Малага - 1:1

по-късно днес:

Райо Валекано - Елче

Расинг Сантандер - Еспаньол

Валенсия - Виляреал

Атлетико Мадрид - Депортиво Ла Коруня

в неделя:

Атлетик Билбао - Хетафе

Селта Виго - Бетис

Реал Сосиедад - Леванде

Барселона - Реал Мадрид

в понеделник:

Севиля - Осасуна

Лидер в класирането е Барселона с 27 точки, пред Атлетико Мадрид с 22, Реал Мадрид с 21, Бетис с 19, Реал Сосиедад с 16 точки и други.