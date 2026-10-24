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Алавес стигна до точка срещу Малага с късен изравнителен гол

Алавес стигна до точка срещу Малага с късен изравнителен гол

24 Октомври, 2026 07:47 494 0

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Малага все още няма победа от началото на сезона в Ла Лига и остава на последното място с 5 точки

Алавес стигна до точка срещу Малага с късен изравнителен гол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборите на Алавес и Малага завършиха при равенство 1:1 в двубоя помежду си от десетия кръг на испанския футболен шампионат. След двете си поредни загуби в предишните срещи домакините от Алавес добавиха точка към актива си, за да съберат 12 на седмата позиция във временното класиране, но остават без победа в последните си шест мача от първенството, предаде БТА.

Малага все още няма победа от началото на сезона в Ла Лига и остава на последното, 20-о място с 5 точки.

22-годишният нападател Адриан Ниньо изведе гостите напред в 44-ата минута, като ситуацията бе преразгледана и от системата за видеоарбитраж-ВАР. Рамон Енрикес намери Ниньо с прецизен пас, а той прати топката покрай Антонио Сивера, осигурявайки преднина за Малага точно преди почивката.

Точката за Алавес донесе Айтор Маняс с попадение в 89-ата минута. След удар с глава на Тони Мартинес топката се отби в гредата, Маняс се възползва при добавката и я прати в мрежата на съперника за 1:1.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 10-ия кръг в Ла Лига:

Алавес - Малага - 1:1

по-късно днес:
Райо Валекано - Елче
Расинг Сантандер - Еспаньол
Валенсия - Виляреал
Атлетико Мадрид - Депортиво Ла Коруня

в неделя:
Атлетик Билбао - Хетафе
Селта Виго - Бетис
Реал Сосиедад - Леванде
Барселона - Реал Мадрид

в понеделник:
Севиля - Осасуна

Лидер в класирането е Барселона с 27 точки, пред Атлетико Мадрид с 22, Реал Мадрид с 21, Бетис с 19, Реал Сосиедад с 16 точки и други.


Испания
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