Лацио без фенове, но на върха: бунтът, който не спира победите

Лацио записа най-силния старт в историята си за сезон в Серия А, но успехът на терена е съпроводен от дълбок конфликт извън него. Победата с 3:0 над Ювентус в Торино изравни отбора на Дженаро Гатузо с Интер на върха в класирането. След седем кръга римляните имат 19 точки – повече, отколкото са събрали след същия брой мачове в последния си шампионски сезон преди 26 години.

Победата има значение и за самия Гатузо. Треньорът за първи път спечели като наставник срещу Ювентус в Торино, а след края на мача отиде към гостуващия сектор, за да поздрави феновете. Лациали изпяха имената на треньора и футболистите, но сцената беше необичайна причина за радост – привържениците на клуба почти не посещават домакинските срещи.

Бойкотът започна още преди сезона

Хиляди фенове отказаха да подновят сезонните си карти за сезон 2026/27 в знак на протест срещу президента Клаудио Лотито. Недоволството е свързано с дългогодишното напрежение между ръководството и организираните привърженици, както и с усещането, че клубът не инвестира достатъчно в състава след спечелената Купа на Италия през 2023 г.

На 16 август, когато Лацио започна кампанията си с мач за Купата на Италия срещу Мантова, на стадиона имаше малко над 5000 зрители. Почти половината от тях бяха в сектора за гости, а някои привърженици на градския съперник Рома заеха места в домакинските сектори. Лацио загуби с 0:2 от тима от Серия Б, което допълнително изостри обстановката.

Още през януари бойкотът беше показал мащаба си. Домакинството срещу Дженоа, спечелено с 3:2 с късна дузпа на Даниеле Каталди, се игра пред 5402 зрители. Тогавашният треньор Маурицио Сари отказа да критикува отсъстващите фенове и определи действията им като „акт на любов“ към клуба.

Лотито поиска диалог, но получи отказ

След като привържениците не подновиха картите си, Лотито публикува отворено писмо, в което призна, че отношенията с публиката трябва значително да се подобрят. „Време е да отворим нова глава: повече диалог, повече слушане и повече споделена отговорност“, написа президентът.

Фенските групи отговориха с „Вече е твърде късно“. В общата им позиция се казва, че Лотито не разбира организираните привърженици и се опитва да раздели публиката на „добри“ и „лоши“ лагери. Според тях протестът остава единен.

Лотито ръководи Лацио от 2004 г. Той заявява, че за 22 години е спечелил шест трофея, върнал е отбора в европейските турнири и работи по проект за нов стадион „Фламинио“. През миналия сезон Лацио завърши девети в Серия А и загуби финала за Купата на Италия от Интер.

Гатузо: „Футболът е нищо без феновете“

Въпреки празните трибуни футболистите демонстрират сплотеност. Датският защитник Оливер Провсгаард заяви, че не е изпитвал подобно усещане в съблекалнята, и посочи Гатузо като важна причина за това.

Самият треньор признава, че Лацио трудно ще поддържа темпото без подкрепата на публиката. „Не мисля, че някой е щастлив от тази ситуация. Всеки иска на стадиона да има 50 000 или 55 000 души. Футболът е нищо без феновете“, заяви Гатузо.

Спортният директор Анджело Фабиани призова за примирие преди следващото домакинство срещу Парма, но бойкотиращите привърженици отхвърлиха предложението. Така Лацио продължава битката за върха в Серия А без да е ясно кога „Олимпико“ отново ще се напълни.

Източници: goal.com