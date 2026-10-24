„Индикар“ се завръща в Европа след 20 години: Барселона приема шоуто през 2027 г.

Шампионатът „Индикар“ ще се завърне в Европа през юли 2027 г. с надпревара на пистата „Каталуня“ край Барселона. Състезателният уикенд ще се проведе между 16 и 18 юли, а основното състезание е насрочено за 18 юли.

Новината е част от многогодишно споразумение за домакинство на кръг от американския шампионат. Това ще бъде първото състезание на „Индикар“ в Европа от 2007 г., когато сериите гостуват на пистата Асен в Нидерландия. От 2013 г., когато има старт в Бразилия, шампионатът не е провеждал състезание извън Северна Америка.

Алекс Палу ще кара пред домашна публика

Състезанието в Барселона ще има специално значение за Алекс Палу. Испанецът е роден близо до каталунската столица и е петкратен шампион в „Индикар“. Палу спечели последните четири титли в шампионата, а през 2025 г. триумфира и в емблематичното състезание „Индианаполис 500“.

„Това е невероятна възможност. Да имам състезание у дома, в Барселона, означава толкова много за мен - трудно е да се опише с думи. Знам, че феновете ще останат възхитени. Вярвам, че ще предложим страхотно шоу“, коментира Палу.

Главният изпълнителен директор на Penske Entertainment Corp. Марк Майлс също постави акцент върху присъствието на испанския пилот. „От години сме свидетели на изключителния талант на Палу и знаем, че феновете му в Испания с нетърпение очакват да го видят как се състезава на живо“, заяви той.

„Каталуня“ отпада от календара на Формула 1 за 2027 г.

Пистата край Барселона прие кръг от Формула 1 през 2026 г., но няма да бъде част от календара на шампионата през 2027 г. До 2032 г. домакинството на испанския старт ще се редува с белгийската писта.

Така „Индикар“ ще използва свободната дата през юли, за да се върне на европейския континент. Състезанието в Барселона ще бъде и първият старт на шампионата в Испания.