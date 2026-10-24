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Атланта пренаписа историята с разгром от 47 точки в НБА

Атланта пренаписа историята с разгром от 47 точки в НБА

24 Октомври, 2026 11:35 514 0

  • атланта хоукс-
  • бостън селтикс-
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Хоукс разгромиха Шарлът със 128:81, а Джейсън Тейтъм вкара 36 точки за успеха на Селтикс срещу Никс

Атланта пренаписа историята с разгром от 47 точки в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атланта Хоукс записа най-голямата победа в историята си в Националната баскетболна асоциация, след като разгроми Шарлът Хорнетс със 128:81 като гост. Разликата от 47 точки надмина предишния клубен рекорд от 46 точки, поставен при успеха със 126:80 срещу Сакраменто Кингс на 15 ноември 2017 г.

Джейлън Джонсън и резервата Арън Уигинс реализираха по 19 точки за Атланта. Никейл Александър-Уокър добави 14, Си Джей МакКълъм завърши с 13, а Дайсън Даниелс допринесе с 11 точки, 9 борби и 7 откраднати топки. Хоукс спечелиха втори пореден мач от началото на сезона.

Наз Рийд беше най-резултатен за Шарлът със 17 точки. Домакините допуснаха 27 грешки, което допълнително улесни убедителния успех на Атланта.

Тейтъм донесе успеха на Бостън

Бостън Селтикс победи Ню Йорк Никс със 107:103 в другия водещ мач от вечерта. Джейсън Тейтъм реализира 36 точки, като вкара 9 в последната четвърт, и добави 9 борби и 7 асистенции.

Пол Джордж и Немиас Кета отбелязаха по 15 точки за Бостън, а Дерик Уайт завърши с 12. За Ню Йорк Карл-Антъни Таунс записа 22 точки и 10 борби, Оу Джи Ануноби добави 20 точки и 10 борби, а Джош Харт приключи с 10 точки и 12 борби. Никс, които защитават шампионската си титла, загубиха първите си два мача за сезона.

Победи за Чикаго, Далас и Хюстън

Чикаго Булс се наложи над Милуоки Бъкс със 131:125. Норман Пауъл вкара 25 точки, а новобранецът Кейлъб Уилсън добави 21. Ленърд Милър завърши с 19 точки, а Джейлън Смит записа 14 точки и 13 борби. Тайлър Хиро беше най-резултатен за Милуоки с 34 точки.

Далас Маверикс победи Индиана Пейсърс със 121:105 като гост. Кайри Ървинг беше водещ реализатор в мача с 24 точки, но успехът беше помрачен от контузията в лявото рамо на Купър Флаг. Той пострада в последната минута на първото полувреме след нарушение в гръб от Арън Несмит и завърши с 14 точки, 5 борби и 6 асистенции.

Хюстън Рокетс измъкна победа срещу Сан Антонио Спърс със 114:110. Алперен Шенгюн вкара 29 точки, от които 14 в последната четвърт. Кевин Дюрант и Амен Томпсън добавиха по 20 точки, а Томпсън овладя и 10 борби. В последната секунда той блокира стрелба на Виктор Уембаняма, която можеше да изравни резултата. Уембаняма завърши с 25 точки и 13 борби, но Сан Антонио остава без победа в първите си два мача.

Лейкърс спечели градското дерби

Лос Анджелис Лейкърс победи Лос Анджелис Клипърс със 125:117. Остин Рийвс реализира 28 точки и направи 9 асистенции, а Лука Дончич добави 23 точки. Дариъс Гарланд вкара 26 точки за Клипърс, докато Брук Лопес завърши с 22. Лейкърс записа втори пореден успех от началото на сезона.

В останалите срещи Минесота победи Орландо със 115:93, Торонто спечели срещу Вашингтон със 112:102, Детройт надделя над Маями със 128:111, Юта се наложи над Ню Орлиънс със 120:119, Мемфис победи Голдън Стейт със 111:108 като гост, а Портланд спечели срещу Сакраменто със 128:120.

Източници: nba.com, cdn-uat.nba.com


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