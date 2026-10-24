Новини
Спорт »
Световен футбол »
„Беше твърде рано“: Алонсо проговори за уволнението от Реал и избора на Челси

„Беше твърде рано“: Алонсо проговори за уволнението от Реал и избора на Челси

24 Октомври, 2026 13:14 568 0

  • хаби алонсо-
  • реал мадрид-
  • челси-
  • джейми карагър-
  • жозе моуриньо

Треньорът на Челси призна, че раздялата с мадридския клуб е настъпила по средата на сезона, но заяви, че не таи гняв към Реал

„Беше твърде рано“: Алонсо проговори за уволнението от Реал и избора на Челси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хаби Алонсо призна, че раздялата му с Реал Мадрид е настъпила по-рано, отколкото е очаквал. Треньорът на Челси говори за краткия си престой на „Сантяго Бернабеу“ в разговор с бившия си съотборник в Ливърпул Джейми Карагър за предаването „Бос“ на „Скай Спортс“.

Алонсо пое Реал Мадрид в началото на сезон 2025/2026 след успешния си период начело на Байер Леверкузен. Началото му включваше участие в Световното клубно първенство, но проектът приключи след около седем месеца.

Реал Мадрид се раздели с испанеца след загубата от Барселона във финала за Суперкупата на Испания през януари 2026 г. По това време отборът продължаваше участието си в Ла Лига и Шампионската лига, а Алваро Арбелоа беше назначен за негов заместник.

„Имах чувството, че всичко приключи малко по-рано, преди да разберем дали сезонът ще завърши добре. Беше по средата на сезона. Все още бяхме в Ла Лига и Шампионската лига“, каза Алонсо.

Той подчерта, че не гледа с неприязън към периода в Мадрид. „Реал Мадрид е специален във всяко отношение. Научих много от този опит и не гледам назад с гняв. Гледам назад с мисълта, че опитах и дадох най-доброто от себе си“, заяви треньорът.

Защо избра Челси

След раздялата с Реал Мадрид Алонсо си взе почивка, преди да приеме предложението на Челси. Той обясни, че решението му е било свързано най-вече с момента и с усещането, че клубът може да му даде подходяща среда за ново начало.

„За мен моментът беше правилен след Леверкузен и Мадрид. Имах време за почивка и исках да избера място, към което да имам добра връзка и добро усещане“, каза Алонсо.

Испанецът призна, че преди назначението си не е имал пряка връзка с Челси. Потенциалът на клуба обаче го е убедил, че може да започне дългосрочен проект. Според него съставът има силна основа, но се нуждае от подобрения и нови играчи с различни характеристики.

„Това щеше да бъде проект. Знаем, че ще са нужни още няколко години, но първата година е важна. Тепърва започваме и усещането е, че сме на една страница“, заяви треньорът.

Челси заема четвърто място във Висшата лига в началото на ерата „Алонсо“. Следващото изпитание за отбора е домакинството срещу Тотнъм в лондонско дерби.

Реал Мадрид също е изправен пред важен мач. Тимът, който вече е воден от Жозе Моуриньо, трябва да гостува на Барселона в първото Ел Класико за сезона.

Източници: livescore.com, skysports.com


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове