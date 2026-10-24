„Беше твърде рано“: Алонсо проговори за уволнението от Реал и избора на Челси

Хаби Алонсо призна, че раздялата му с Реал Мадрид е настъпила по-рано, отколкото е очаквал. Треньорът на Челси говори за краткия си престой на „Сантяго Бернабеу“ в разговор с бившия си съотборник в Ливърпул Джейми Карагър за предаването „Бос“ на „Скай Спортс“.

Алонсо пое Реал Мадрид в началото на сезон 2025/2026 след успешния си период начело на Байер Леверкузен. Началото му включваше участие в Световното клубно първенство, но проектът приключи след около седем месеца.

Реал Мадрид се раздели с испанеца след загубата от Барселона във финала за Суперкупата на Испания през януари 2026 г. По това време отборът продължаваше участието си в Ла Лига и Шампионската лига, а Алваро Арбелоа беше назначен за негов заместник.

„Имах чувството, че всичко приключи малко по-рано, преди да разберем дали сезонът ще завърши добре. Беше по средата на сезона. Все още бяхме в Ла Лига и Шампионската лига“, каза Алонсо.

Той подчерта, че не гледа с неприязън към периода в Мадрид. „Реал Мадрид е специален във всяко отношение. Научих много от този опит и не гледам назад с гняв. Гледам назад с мисълта, че опитах и дадох най-доброто от себе си“, заяви треньорът.

Защо избра Челси

След раздялата с Реал Мадрид Алонсо си взе почивка, преди да приеме предложението на Челси. Той обясни, че решението му е било свързано най-вече с момента и с усещането, че клубът може да му даде подходяща среда за ново начало.

„За мен моментът беше правилен след Леверкузен и Мадрид. Имах време за почивка и исках да избера място, към което да имам добра връзка и добро усещане“, каза Алонсо.

Испанецът призна, че преди назначението си не е имал пряка връзка с Челси. Потенциалът на клуба обаче го е убедил, че може да започне дългосрочен проект. Според него съставът има силна основа, но се нуждае от подобрения и нови играчи с различни характеристики.

„Това щеше да бъде проект. Знаем, че ще са нужни още няколко години, но първата година е важна. Тепърва започваме и усещането е, че сме на една страница“, заяви треньорът.

Челси заема четвърто място във Висшата лига в началото на ерата „Алонсо“. Следващото изпитание за отбора е домакинството срещу Тотнъм в лондонско дерби.

Реал Мадрид също е изправен пред важен мач. Тимът, който вече е воден от Жозе Моуриньо, трябва да гостува на Барселона в първото Ел Класико за сезона.

Източници: livescore.com, skysports.com