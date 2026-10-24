Компани е стабилен, но кога ще се върне? Байерн говори за седмици

Треньорът на Байерн Мюнхен Винсент Компани е стабилен, но остава в болница в Мюнхен след здравословен проблем. Това съобщи спортният директор на клуба Макс Еберл на пресконференция преди гостуването на Фрайбург.

По думите на Еберл белгийският специалист ще остане в лечебното заведение още няколко дни. Клубът няма да поставя конкретен срок за завръщането му, тъй като лекарите все още уточняват причината за състоянието му.

„Няма да говорим за дни, а за седмици. Това е ясно на всички“, заяви Макс Еберл.

Той уточни, че направените изследвания вече са дали частични резултати, но са необходими още данни, за да бъде изяснено какъв е проблемът и колко време ще продължи възстановяването. „Аз не съм лекар, но можем да го подкрепяме енергично и с обич“, каза Еберл.

Компани е имал здравословни проблеми и преди срива

Компани е получил медицинска помощ в петък, 23 октомври, след срив по време на тренировка на Байерн. До клубната база на „Зебенер щрасе“ са пристигнали медицински екипи и спасителен хеликоптер, а треньорът е бил откаран в мюнхенска клиника.

През предходната седмица 40-годишният Компани е имал вирусна инфекция и болки в областта на бедрото. При победата с 6:1 над РБ Лайпциг той е следил голяма част от мача седнал и за кратко е почивал в треньорската стая. В понеделник и вторник не е водил тренировките на отбора.

На пресконференцията преди мача с Арсенал Компани беше заменен от асистента си Аарън Данс, но се върна на резервната скамейка за самия двубой. След срещата треньорът заяви пред „Билд“, че е прекарал тежка вирусна инфекция и не е обърнал достатъчно внимание на сигналите от организма си.

Байерн гостува на Фрайбург

Байерн трябва да гостува на Фрайбург в неделя. От клуба вече заявиха, че здравето на Компани е най-висок приоритет, но все още не е обявено кой ще води отбора от пейката в предстоящия мач.

Еберл подчерта, че медицинските подробности ще бъдат съобщавани само доколкото е необходимо. Точната диагноза и срокът за завръщането на Компани остават неуточнени.

Източници: fr.de