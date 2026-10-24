Ямал е готов за война с Реал: Ел Класико ще бъде лично

Ламин Ямал се подготвя за един от най-значимите мачове в досегашната си кариера. Барселона приема Реал Мадрид на 25 октомври в Класико от 10-ия кръг на Ла Лига, а преди двубоя разликата между двата отбора е шест точки. За 19-годишния испански национал това ще бъде първият му мач срещу мадридчани на „Спотифай Камп Ноу“, както и първият му двубой срещу Реал, воден от Жозе Моуриньо.

Според „Мундо Депортиво“ Ямал не крие, че срещите с Реал Мадрид го мотивират най-силно. В интервю с Хорхе Валдано той говори за значението на Класико и за амбицията си да затвърди мястото си сред водещите футболисти в света. Разговорът се проведе в навечерието на церемонията за „Златната топка“, която ще се състои в Лондон на 26 октомври.

„Най-добрите в света сме двама – аз и Мбапе, но тази година смятам, че аз заслужавам „Златната топка“ заради това, което спечелих“, каза Ямал в интервюто с Валдано.

Мачът има допълнителен емоционален заряд за нападателя, който пропусна празненствата за титлата на Барселона през май заради контузия на задната част на лявото бедро, получена срещу Селта Виго. Той изгледа тържествата от трибуните, включително головете на Феран Торес и Маркъс Рашфорд, преди съотборниците му да вдигнат трофея.

Статистика, която поставя Ямал в центъра на сблъсъка

Ямал вече има пет победи и четири загуби в деветте си мача срещу Реал Мадрид. В тези двубои той е записал три гола и две асистенции. Един от най-силните му моменти дойде на финала за Купата на краля през 2025 г., когато Барселона спечели поредния си важен сблъсък с мадридчани.

Пътят му в Класико обаче включва и разочарования. Той изигра само 24 минути във финала за Суперкупата на Испания през 2024 г., а негов гол на „Сантяго Бернабеу“ беше отменен. През следващия октомври Ямал отговори с попадение при победата на Барселона с 4:0. След голямата загуба на Реал Мадрид последваха расистки реакции от трибуните.

Година по-късно напрежението отново се повиши заради думите на Ямал „Те крадат, оплакват се“, изречени в разговор, който предизвика критики в Испания преди мача на „Сантяго Бернабеу“. Барселона загуби този двубой, а сега нападателят получава нова възможност да отговори на терена.

Фокусът е върху подготовката

Ямал е пропуснал медийния ден на Барселона преди Класико, като е предпочел да се концентрира върху тренировките. За каталунците победата би означавала не само престижен успех срещу вечния съперник, но и съкращаване на разликата в челото на Ла Лига.

Двубоят на „Спотифай Камп Ноу“ започва в 21:00 часа местно време. В центъра на вниманието ще бъде Ямал – футболистът, който вече има значителен опит в Класико, но за първи път ще играе срещу Реал Мадрид на домашния стадион на Барселона.

Източници: goal.com, mundodeportivo.com