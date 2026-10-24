Специалния отвърна на звезда на Барса: „Името на съдията не ме интересува“

Жозе Моуриньо отговори на Фермин Лопес и коментира съдийските спорове преди дербито между Барселона и Реал Мадрид. Португалецът заяви, че има „други неща“, които изморяват мадридския клуб и продължават да се случват.

„Какво да кажа? Има и други неща, които ни изморяват, и те продължават да се случват“, каза Моуриньо, след като беше попитан за думите на Фермин. Халфът на Барселона по-рано заяви, че постоянните разговори за съдиите вече са изтощителни.

Моуриньо: Името на съдията не ме притеснява

Треньорът на Реал Мадрид беше помолен да коментира информациите, че José Luis Munuera Montero може да ръководи дербито. Името на съдията беше споменавано във връзка с публичните твърдения около плащанията към сина на José María Enríquez Negreira, бивш вицепрезидент на техническия комитет на съдиите в Испания.

„Името на съдията никога не ме притеснява. Изхождам от принципа, че съдията е добър. Това, което ме притеснява, е нарушаването на правилата“, заяви Моуриньо.

Португалецът уточни, че не разполага с потвърждение от клуба за конкретното назначение. По думите му през последните седмици са били споменавани различни имена, но никой в Реал Мадрид не му е казал, че клубът отказва определен съдия.

Реал Мадрид изостава с шест точки

Барселона посреща Реал Мадрид като лидер в класирането. Каталунците имат 27 точки след девет кръга и са спечелили всичките си мачове. Реал Мадрид е трети с 21 точки, след като записа седем победи и две загуби.

На въпрос дали дербито ще бъде решаващ тест за амбициите на Реал Мадрид през сезона, Моуриньо отговори категорично: „Не. Реал Мадрид с Моуриньо печели титли.“

Двубоят на „Камп Ноу“ е насрочен за неделя, 25 октомври, от 21:00 часа. Моуриньо омаловажи влиянието на стадиона върху мача и заяви: „Все едно играем на всеки друг стадион. Говорим за отбор с голямо качество, но нищо повече от това.“

Източници: goal.com, as.com, eurosport.es