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Галиани срещу Малаго: Голям обрат в битката за властта в италианския футбол

Галиани срещу Малаго: Голям обрат в битката за властта в италианския футбол

24 Октомври, 2026 15:24 441 0

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Част от клубовете в Серия А обмислят кандидатурата на бившия директор на Милан за изборите на 14 декември

Галиани срещу Малаго: Голям обрат в битката за властта в италианския футбол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адриано Галиани се очертава като възможна алтернатива на Джовани Малаго в изборите за президент на Италианската футболна федерация. Част от клубовете в Серия А, които първоначално застанаха зад Малаго, вече обсъждат кандидатурата на бившия изпълнителен директор на Милан и Монца, съобщава „Гадзета дело спорт“.

Изборите са насрочени за 14 декември, а кандидатурите трябва да бъдат внесени до 4 ноември. До този срок Серия А трябва да изясни кого ще подкрепи с мнозинство. Според „Гадзета дело спорт“ около Галиани се търси по-широка подкрепа, която да включи и представители на играчите, треньорите, Серия B, Серия C и аматьорския футбол.

Малаго остава фаворит в надпреварата, но признава, че вътре в Серия А има разногласия. В интервю за „Република“, цитирано от „Гадзета дело спорт“, той заявява: „Вече разговарях с 13 президенти на клубове от Серия А и всички ми гарантират подкрепата си.“ Малаго допълва, че е наясно с наличието на съпротива, но смята, че диалогът може да доведе до ново обединение.

Защо се появи името на Галиани

Клубовете, които поставят под въпрос подкрепата си за Малаго, са недоволни от липсата на достатъчно съгласуване при ключови решения във федерацията. Сред тях са изборът на Роберто Манчини за селекционер на националния отбор, назначаването на Диана Бианчеди за ръководител на делегацията и решенията около административното управление на ФИГК.

„Кориере дела сера“ съобщава, че сред клубовете, които проучват друга възможност, са Интер, Милан и Аталанта. Според изданието Галиани се разглежда като фигура с дългогодишен управленски опит и познаване на футболната система.

Галиани ръководи Милан в продължение на 31 години, през които клубът печели 29 трофея. Като ръководител на Монца той помага на клуба да се изкачи от Серия D до Серия А за четири сезона. Имал е и управленски роли в Лигата на Серия А, включително президент между 2002 и 2006 г.

Малаго ще се кандидатира

Малаго потвърждава намерението си да участва във вота. „Кандидатирам се“, казва той, като уточнява, че всяка кандидатура трябва да разполага с необходимото мнозинство за подкрепа. По-късно заявява, че би предпочел единен кандидат, но ще приеме евентуална конкуренция с Галиани.

До 4 ноември остава да стане ясно дали Галиани ще получи официалната подкрепа на достатъчно клубове и дали ще бъде внесена кандидатурата му. Вотът на 14 декември ще определи новия президент на ФИГК след кризата около предишния изборен процес и последвалото назначаване на Малаго за извънреден комисар.

Източници: gazzetta.it, corriere.it, tuttomercatoweb.com


Италия
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