Милан с огромен проблем преди Удинезе: трима играчи извън състава

Милан остана без още трима футболисти преди гостуването си на Удинезе. Адриен Рабио, Диего Морейра и Марио Хила няма да бъдат в групата за двубоя на 25 октомври, след като са прекратили участието си във финалната тренировка на базата „Миланело“.

Така Рубен Аморим ще трябва да подготви състава без общо седем играчи. Преди новите контузии извън сметките вече бяха Матео Габия, Алексис Салемакерс, Самуел Чуквуезе и вратарят Пиетро Терачано.

Три нови проблема за Аморим

При Адриен Рабио е установена умора в десния прасец. Френският полузащитник няма да пътува за Удине, въпреки че до последния момент е бил част от тренировъчния процес на отбора.

Диего Морейра е с умора в левия сгъвач на бедрото. Португалецът също е отпаднал непосредствено преди мача, без да бъде посочен срок за възстановяването му.

При Марио Хила става дума за възпаление на левия глезен, причинено от претоварване. Защитникът няма да бъде на разположение на Аморим в предстоящото гостуване.

Милан вече има седем отсъстващи

Към тримата нови отсъстващи се прибавят Матео Габия, Алексис Салемакерс, Самуел Чуквуезе и Пиетро Терачано. Именно липсата на седем футболисти превръща кадровата ситуация в сериозен проблем за Милан преди двубоя с Удинезе.

Мачът ще се играе на стадион „Блуенърджи“ в Удине. Аморим ще трябва да направи промени в състава и да разчита на наличните си футболисти, след като трима играчи отпаднаха след последното занимание преди срещата.

Към този момент не е посочено кога Рабио, Морейра и Хила ще могат да се върнат към тренировките. След двубоя с Удинезе Милан ще трябва да прецени състоянието им и да подготви състава си за следващите мачове.

Източници: goal.com