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Трета поредна победа за Комо: Фабрегас намери печелившата формула

Трета поредна победа за Комо: Фабрегас намери печелившата формула

24 Октомври, 2026 18:16 670 0

  • комо-
  • сасуоло-
  • дувикас-
  • серия а-
  • сеск фабрегас

Нападателят вкара и двата гола при успеха с 2:0 над Сасуоло в осмия кръг на Серия А

Трета поредна победа за Комо: Фабрегас намери печелившата формула - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комо победи Сасуоло с 2:0 на стадион „Джузепе Синигаля“ и записа трета поредна победа в Серия А. Герой за домакините беше Анастасиос Дувикас, който отбеляза и двата гола в срещата от осмия кръг.

Гръцкият нападател откри резултата в 49-ата минута, а в 60-ата оформи крайното 2:0. Дувикас започна като титуляр и се възползва от доверието на Сеск Фабрегас.

Сасуоло не успя да отговори с гол и остана без точки от двубоя. Успехът подобри позицията на Комо в класирането и затвърди добрата серия на тима.

За Сасуоло следва домакинство срещу Лацио на 27 октомври. Комо ще продължи участието си в Серия А с нов мач от шампионата, като точната програма трябва да бъде потвърдена от организаторите.

Източници: eurosport.it, legaseriea.it, as.com


Италия
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