Трета поредна победа за Комо: Фабрегас намери печелившата формула

Комо победи Сасуоло с 2:0 на стадион „Джузепе Синигаля“ и записа трета поредна победа в Серия А. Герой за домакините беше Анастасиос Дувикас, който отбеляза и двата гола в срещата от осмия кръг.

Гръцкият нападател откри резултата в 49-ата минута, а в 60-ата оформи крайното 2:0. Дувикас започна като титуляр и се възползва от доверието на Сеск Фабрегас.

Сасуоло не успя да отговори с гол и остана без точки от двубоя. Успехът подобри позицията на Комо в класирането и затвърди добрата серия на тима.

За Сасуоло следва домакинство срещу Лацио на 27 октомври. Комо ще продължи участието си в Серия А с нов мач от шампионата, като точната програма трябва да бъде потвърдена от организаторите.

Източници: eurosport.it, legaseriea.it, as.com