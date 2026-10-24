Ел Класико с допълнителен заряд: Ямал трябва да защити голямата си закана

Ламин Ямал ще има възможност да изпълни необичайното си обещание към Марк Кукурея в предстоящото Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид. Двамата испански национали могат да се срещнат директно по фланга в двубоя на „Спотифай Камп Ноу“.

Кукурея ще играе първото си Ел Класико с екипа на Реал Мадрид, след като премина в клуба през лятото. Срещу него ще застане Ямал – футболистът на Барселона, който още през юни превърна бъдещия им дуел в шега между приятели и съперници.

Предизвикателството на Ямал

В ефира на радио „Кадена КОПЕ“ Ямал беше попитан дали двамата са си разменяли закачки за предстоящите мачове. Отговорът му беше придружен от смях:

„Казах му, че в първия мач ще започне, а във втория ще бъде резерва, защото ще го изям жив.“

Според Goal думите са били свързани с увереността на Ямал, че ще спечели индивидуалните си дуели с Кукурея. Изказването бързо се е превърнало в лична закачка, но с наближаването на мача вече има и съвсем конкретно измерение.

Дуелът по фланга

Ако двамата започнат като титуляри, Кукурея ще трябва да спира един от най-опасните дрибльори на Барселона. Ямал е сред футболистите, способни да променят хода на срещата с пробив, подаване или индивидуално действие.

За защитника на Реал Мадрид това ще бъде първият му мач от съперничеството между двата клуба. За Ямал двубоят е възможност да превърне самоувереното си изказване в представяне на терена.

Последната дума обаче ще има футболът. Кукурея ще получи шанс да отговори на предизвикателството в пряк сблъсък, а Ямал ще трябва да покаже дали обещанието му е било само шега или действително предупреждение.

Източници: goal.com