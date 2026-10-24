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Ел Класико с допълнителен заряд: Ямал трябва да защити голямата си закана

Ел Класико с допълнителен заряд: Ямал трябва да защити голямата си закана

24 Октомври, 2026 20:32 616 1

  • ламин ямал-
  • марк кукурея-
  • ел класико-
  • барселона-
  • реал мадрид

Крилото на Барселона отправи предизвикателството още през юни. Сега защитникът ще има възможност да му отговори в първото си Ел Класико с екипа на Реал Мадрид

Ел Класико с допълнителен заряд: Ямал трябва да защити голямата си закана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал ще има възможност да изпълни необичайното си обещание към Марк Кукурея в предстоящото Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид. Двамата испански национали могат да се срещнат директно по фланга в двубоя на „Спотифай Камп Ноу“.

Кукурея ще играе първото си Ел Класико с екипа на Реал Мадрид, след като премина в клуба през лятото. Срещу него ще застане Ямал – футболистът на Барселона, който още през юни превърна бъдещия им дуел в шега между приятели и съперници.

Предизвикателството на Ямал

В ефира на радио „Кадена КОПЕ“ Ямал беше попитан дали двамата са си разменяли закачки за предстоящите мачове. Отговорът му беше придружен от смях:

„Казах му, че в първия мач ще започне, а във втория ще бъде резерва, защото ще го изям жив.“

Според Goal думите са били свързани с увереността на Ямал, че ще спечели индивидуалните си дуели с Кукурея. Изказването бързо се е превърнало в лична закачка, но с наближаването на мача вече има и съвсем конкретно измерение.

Дуелът по фланга

Ако двамата започнат като титуляри, Кукурея ще трябва да спира един от най-опасните дрибльори на Барселона. Ямал е сред футболистите, способни да променят хода на срещата с пробив, подаване или индивидуално действие.

За защитника на Реал Мадрид това ще бъде първият му мач от съперничеството между двата клуба. За Ямал двубоят е възможност да превърне самоувереното си изказване в представяне на терена.

Последната дума обаче ще има футболът. Кукурея ще получи шанс да отговори на предизвикателството в пряк сблъсък, а Ямал ще трябва да покаже дали обещанието му е било само шега или действително предупреждение.

Източници: goal.com


Испания
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  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Не е хубаво така да се говори! Ако победи ще се покрие със слава така или иначе, но ако нещо се обърка ще е смешен завинаги!

    20:36 24.10.2026

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