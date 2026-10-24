Наполи и Рома сътвориха спектакъл с шест попадения и драматично равенство

Наполи и Рома завършиха 3:3 в зрелищен мач от Серия А на стадион „Диего Армандо Марадона“. Пет от шестте попадения паднаха през второто полувреме, а двата отбора си размениха три гола в последните 20 минути.

Лега Серия А определи двубоя като „луд мач на „Марадона““. Наполи поведе в 28-ата минута, когато Франк Ангиса отбеляза със задна ножица. До почивката домакините имаха още няколко възможности, докато Кристанте удари греда с глава за Рома.

Мактоминей вкара два гола за домакините

Скот Мактоминей удвои преднината на Наполи в началото на втората част. Шотландецът засече центриране на Политано с глава, а след намесата на вратаря Голини довкара топката в мрежата.

Наполи можеше да стигне и до трети гол в 57-ата минута, но Голини спаси удар на Политано, който излезе сам срещу него. Намесата се оказа важна за развитието на мача.

Рома върна интригата в 70-ата минута. Матиас Соуле направи двойно подаване с Мален и с прецизен удар прати топката в долния десен ъгъл на Мерет. Четири минути по-късно Леонардо Балерди изравни след изпълнение на няколко поредни корнера и сваляне на топката от Кастро.

Два гола в края донесоха равенството

Наполи отново поведе в 83-ата минута. Мактоминей се разписа с удар от дистанция и даде аванс на домакините за трети път в мача.

Рома обаче не се отказа и минута преди края на редовното време Балерди отбеляза втория си гол. Той засече с глава центриране на Уесли и оформи крайното 3:3.

Домакините претендираха за нарушение срещу Бойкена при атаката. След бурните протести съдията показа червен картон на Алегри. Впоследствие повторенията показаха леко съприкосновение при падането на защитника.

Рома остава без загуба в Серия А, но може да изостане от лидерите Интер и Лацио, които все още не са изиграли мачовете си от кръга. Наполи е десети в класирането и има седем точки по-малко от римския си съперник.