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Тотнъм покори „Стамфорд Бридж“ след 8 години чакане

Тотнъм покори „Стамфорд Бридж“ след 8 години чакане

24 Октомври, 2026 21:30 321 0

  • тотнъм-
  • челси-
  • коул палмър-
  • майк пендерс-
  • висша лига

Майк Пендерс си отбеляза автогол, а Коул Палмър беше изгонен при първата победа на „шпорите“ на „Стамфорд Бридж“ от осем години

Тотнъм покори „Стамфорд Бридж“ след 8 години чакане - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тотнъм спечели с 2:0 срещу Челси на „Стамфорд Бридж“ и записа първата си победа на стадиона на съперника от осем години. Двубоят се реши след автогол на Майк Пендерс и изгонване на Коул Палмър, а Матис Тел оформи крайния резултат с удар от дистанция.

Челси започна мача с Майк Пендерс на вратата. За белгиеца това беше първи старт за лондонския клуб. През първото полувреме Тотнъм имаше възможност да поведе, но Омар Мармуш стреля право в Пендерс от близко разстояние.

Пендерс сбърка при първия гол

Двубоят дълго време остана без гол, преди Тотнъм да поведе в 77-ата минута. Пендерс боксира центриране, но топката се отклони по начин, който я изпрати в собствената му врата.

Малко по-рано между двата отбора възникна спречкване след сблъсък между Палмър и Матеус Фернандеш. Напрежението продължи и в края на срещата, когато Палмър получи втори жълт картон за късно нарушение срещу Конър Галахър. Така Челси завърши дербито с 10 футболисти.

Тел сложи край на надеждите на Челси

Тотнъм използва численото си предимство и стигна до втори гол. Матис Тел отправи силен удар от дистанция, който попадна в ъгъла и оформи победата с 2:0.

Резултатът сложи край на трудния период за състава на Роберто Де Дзерби и даде на „шпорите“ важен успех в лондонското дерби. За Челси, воден от Шаби Алонсо, вечерта завърши с пропуснат шанс да спечели домакинския мач и с късен червен картон за Палмър.

Източници: thesun.co.uk


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