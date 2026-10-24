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Борусия удари в 80-ата минута и пречупи Айнтрахт

Борусия удари в 80-ата минута и пречупи Айнтрахт

24 Октомври, 2026 22:01 469 3

  • борусия дортмунд-
  • айнтрахт франкфурт-
  • максимилиан байер-
  • бундеслига-
  • джоб белингам

Борусия със 17 точки излезе начело в класирането, но шампионът Байерн е с мач по-малко

Борусия удари в 80-ата минута и пречупи Айнтрахт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд победи Айнтрахт Франкфурт с 1:0 в седмия кръг на Бундеслигата. Максимилиан Байер вкара единствения гол в 80-ата минута на „Сигнал Идуна Парк“, а Джоб Белингам асистира за попадението.

Домакините започнаха по-активно и още в началото създадоха положения чрез Сероу Гираси. Нападателят два пъти беше спрян от вратаря на Айнтрахт Ноа Атуболу, включително при отлична възможност в 18-ата минута.

Постепенно гостите изравниха играта. Jonathan Burkardt и Юнес Ебнуаталиб имаха възможности да открият резултата, но не успяха да се възползват. В 31-вата минута удар на Даниел Свенсон, отклонил се от Ннамди Колинс, срещна гредата. До почивката гол не падна.

Греди, спасени положения и две проверки за дузпа

Дортмунд продължи да търси гола и след почивката. В 53-ата минута Гираси стреля с глава, но топката отново се отби в гредата. Атуболу направи още няколко важни спасявания и запази равенството.

Домакините поискаха дузпа на два пъти. След преглед на ситуациите видеоасистентът потвърди решенията на главния съдия да не отсъжда наказателен удар.

Развръзката дойде след тройна смяна в състава на Дортмунд. В 79-ата минута Феликс Нмеча отстъпи мястото си на Джоб Белингам, а минута по-късно новият футболист в атаката подаде към Байер. Нападателят получи топката пред наказателното поле и я завъртя в горния десен ъгъл за 1:0.

Нмеча беше избран за играч на мача

Феликс Нмеча беше избран за играч на мача с 23 процента от гласовете. Той участва в няколко опасни атаки на домакините, преди да бъде заменен малко преди победния гол.

Следващото изпитание за Дортмунд е гостуване на Байерн Мюнхен на 31 октомври. Мачът е насрочен за 17:30 часа германско време, което е 18:30 часа българско време.

Източници: bundesliga.com


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Яяяя

    0 1 Отговор
    Какви са тези идиотски статистики?

    22:30 24.10.2026

  • 3 Не гледащ футбол

    0 1 Отговор
    Еееййй колко и от футбол взе да разбираш и ти Марио...
    Колко са те удряли и колко си пречупила само ти си знаеш...

    22:42 24.10.2026

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