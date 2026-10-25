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Антонели спечели квалификацията за Гран при на САЩ

Антонели спечели квалификацията за Гран при на САЩ

25 Октомври, 2026 04:40 642 0

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Пилотът на Мерцедес изпревари Макс Верстапен и Исак Хаджар в Остин. Състезанието е в неделя вечер българско време

Антонели спечели квалификацията за Гран при на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кими Антонели спечели квалификацията за Гран при на САЩ и ще стартира от първа позиция в 18-ия кръг от световния шампионат във Формула 1 за 2026 г. Пилотът на Мерцедес записа време 1:34.035 минути на пистата „Circuit of The Americas“ край Остин, Тексас. Това е седмият му полпозишън през сезона.

До Антонели на първата стартова редица ще бъде Макс Верстапен. Нидерландецът с Ред Бул остана втори с 1:34.214 минути, на 0.179 секунди от победителя в квалификацията. Трети се нареди съотборникът му Исак Хаджар от Франция с 1:34.250 минути.

Мерцедес и Ред Бул оглавиха решетката

Шарл Льоклер с Ферари зае четвъртото място, а Люис Хамилтън се класира пети. Вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел остана шести. Оскар Пиастри е седми, докато Ландо Норис беше осми, след като времето му в третата част на квалификацията беше изтрито заради нарушаване на ограниченията на пистата.

Антонели заяви, че квалификацията е била трудна заради променливия вятър. „Взехме полпозишъна, така че ще опитаме да спечелим утре. Макс беше много бърз, а Исак също свърши невероятна работа. Няма да е лесно, но ще се опитаме да направим добър старт и да поведем към първия завой“, каза италианецът.

Гран при на САЩ ще се проведе в неделя. Официалният старт е насрочен за 15:00 часа местно време в Остин, което съответства на 22:00 часа българско време. Състезанието на „Circuit of The Americas“ е предвидено да се проведе в 56 обиколки на трасе с дължина 5,513 километра.

Източници: formula1.com


САЩ
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