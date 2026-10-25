Шест гола, червен картон и огромен скандал: Алегри побесня заради спорен гол

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри получи директен червен картон в края на драматичното равенство 3:3 срещу Рома. Наставникът реагира остро след изравнителния гол на Леонардо Балерди в 89-ата минута, а членове на щаба трябваше да го задържат, за да не продължи спора край тъчлинията.

Реферът Андреа Коломбо показа картона след сигнал от четвъртия съдия Хуан Лука Саки. Причина за недоволството на Алегри беше решението голът на Балерди да остане в сила след проверка с ВАР за контакт между защитника на Рома и Матс Беукема.

Наполи изпусна победата в края

Домакините поведоха в 28-ата минута с гол на Франк Замбо Ангуиса, а в началото на второто полувреме Скот Мактоминей увеличи преднината. Рома върна едно попадение чрез Матиас Суле в 69-ата минута, след което Балерди изравни пет минути по-късно.

Мактоминей отново изведе Наполи напред в 83-ата минута, но Рома стигна до точката с втория гол на Балерди в мача. Така шестте попадения донесоха равенство, след като Наполи два пъти поведе с два гола и два пъти възстанови преднината си.

Алегри: „Не казах абсолютно нищо“

В интервюто си след мача пред DAZN Италия Алегри отрече да е отправял обиди към съдиите.

„Четвъртият съдия извика рефера и ме изгони, но аз не казах абсолютно нищо“, заяви треньорът на Наполи.

Той добави, че ще трябва да остане неподвижен на пейката, ако иска да избегне нови санкции. „Всеки път, когато се преместя, ме изгонват. Миналия сезон трябваше да платя 80 000 евро глоби, така че може би изобщо не трябва да съм край тъчлинията“, каза Алегри.

Треньорът заяви още, че други наставници често се приближават до терена, без да бъдат наказвани, докато неговите реакции водят до санкции. Алегри призна, че гневът след края на срещата му пречи да направи спокоен анализ.

Наказание и проблем с Бадиашил

Заради червения картон Алегри със сигурност ще пропусне гостуването на Монца, като срокът на наказанието може да бъде увеличен в зависимост от доклада на съдията.

Наставникът съобщи и за мускулен проблем на защитника Беноа Бадиашил. „За съжаление, той получи тази травма и ще го оценим през следващите 48 часа“, каза Алегри.

Треньорът защити и Рамус Хьойлунд, който не е отбелязал гол в осем участия за Наполи. Според Алегри нападателят е имал три добри положения срещу Рома, а първото му попадение за отбора ще дойде.

Източници: goal.com, gazzetta.it