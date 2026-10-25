Трабзонспор се изстреля нагоре след два поредни успеха в Европа

Трабзонспор се изкачи с 25 позиции до 141-ото място в клубната ранглиста на УЕФА след двете си последователни победи в Лигата на конференциите. Турският клуб вече има 12 500 точки, след като в началото на сезона беше 166-и. Данните са посочени в последното обновяване, цитирано от Goal и турската медия 61saat.

Пробивът дойде след успехите над финландския КуПС и шотландския Хартс. Трабзонспор спечели с 4:2 гостуването си на КуПС на 15 октомври, а седмица по-късно се наложи с 2:0 над Хартс. В двата мача Мохамед Салах се разписа, като срещу шотландския тим откри резултата от дузпа. УЕФА отчита египетския нападател като футболист на Трабзонспор в турнира, където той има два гола и две асистенции след два мача.

Байерн води, Реал е пред Барселона

В горната част на класацията Байерн Мюнхен е първи със 131 500 точки, следван от Арсенал със 130 000 и Реал Мадрид със 126 500. Пари Сен Жермен е четвърти, Интер пети, Ливърпул шести, Манчестър Сити седми, а Барселона заема осмата позиция. Официалната страница на УЕФА потвърждава първите три места и посочените точкови активи.

„Коефициентите се изчисляват до хилядните и не се закръгляват нагоре“, уточнява УЕФА в методиката за клубната ранглиста. Тя се формира от резултатите на отборите в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, като за спортния клубен коефициент се използват петте най-скорошни сезона.

Фенербахче остава лидер сред турските клубове

Фенербахче е най-високо класираният турски представител. Тимът заема 27-о място с 60 750 точки. Галатасарай е 46-и с 46 500 точки, Башакшехир е 98-и с 21 000, а Бешикташ — 119-и с 16 500.

Следващото европейско изпитание за Трабзонспор е домакинството на Фрайбург на 5 ноември. Германският клуб е сред отборите с по-висока позиция в ранглистата, а резултатът от срещата ще има значение както за класирането в Лигата на конференциите, така и за новото разпределение на точките.

Източници: goal.com, 61saat.com