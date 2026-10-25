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Милов е на полуфинал! България атакува два медала
  Тема: Български спортни успехи

Милов е на полуфинал! България атакува два медала

25 Октомври, 2026 10:49 352 0

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  • класическа борба-
  • български спорт

Европейският шампион записа три победи в категория до 97 килограма. На полуфинала българинът ще срещне Кирил Маскевич от Беларус

Милов е на полуфинал! България атакува два медала - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Милов се класира за полуфиналите на световното първенство по борба в Астана след три победи в категория до 97 килограма на класическия стил. Европейският шампион ще се изправи срещу Кирил Маскевич от Беларус в схватка за място на финала.

Милов започна участието си с категоричен успех с 10:0 срещу Владлен Козлюк от Украйна. В следващия кръг българинът се наложи с 3:2 над Алекс Соке от Унгария. Двамата се срещнаха и във финала на европейското първенство.

На четвъртфиналите Милов победи представителя на домакините Ислам Йевлойев. Българският състезател реализира пренасяне от партер за две точки още в първата част, а след това завърши схватката с туш. Срещата приключи за 1 минута и 49 секунди.

Съперникът на полуфинала

Кирил Маскевич е бронзов медалист от световното първенство през 2025 година, а същата година спечели бронз и на европейския шампионат. Полуфиналът между двамата е насрочен за 13:45 часа българско време.

България има възможност да спечели два медала в състезателния ден. От 15:00 часа започват финалите в съботните категории, а Стоян Кубатов ще се бори за бронз в категория до 77 килограма. Негов съперник ще бъде Шиав Мамедов от Беларус.

Кубатов стигна до мача за третото място, след като спечели три схватки, преди да бъде туширан от Александрин Гуцу от Молдова.

Другият български представител в програмата, Димитър Георгиев, отпадна в категория до 72 килограма след поражение с 3:7 от Нестор Труйол от Чили.


Казахстан
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