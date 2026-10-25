Габриел отпразнува паметен мач по най-добрия начин

Габриел Магаляеш отпразнува 200-ото си участие във Висшата лига с екипа на Арсенал по най-добрия начин. Бразилският защитник отбеляза втория гол при победата с 2:0 над Евертън и помогна на лондончани да изравнят точките с лидера в класирането след осем изиграни мача.

Попадението дойде през второто полувреме след центриране на Бен Уайт. Габриел остана в наказателното поле след предишна атака и насочи топката с глава във вратата на Евертън.

Това беше първият гол на защитника от игрова ситуация във Висшата лига. Попадението е 21-о за него в първенството с екипа на Арсенал.

Габриел изпреварва редица нападатели

Бразилецът вече има 14 гола с глава във Висшата лига. Така той заема второ място във вечната класация на Арсенал за попадения с глава в английското първенство. Пред него е само бившият нападател на клуба Оливие Жиру.

„Чувствам се много добре. Да изиграя 200-ия си мач във Висшата лига с тази фланелка е удоволствие. Най-важното днес бяха трите точки. Винаги ще бъда в наказателното поле, искам да вкарвам, но искам да бъда най-добрият в защитата на наказателното поле“, заяви Габриел.

„Днес се получи и съм много щастлив, че отбелязах първия си гол за сезона“, добави защитникът.

Двама централни защитници вкараха за Арсенал

Езри Конса също се разписа срещу Евертън. За първи път от февруари 2024 г. двама централни защитници на Арсенал отбелязаха голове в един и същи мач от първенството. Тогава Габриел и Уилям Салиба вкараха при победата над Уест Хем.

Габриел разкри, че той и Конса са обсъдили случилото се в съблекалнята след последния съдийски сигнал.

„Работим много усилено всеки ден. Днес се получи така, че и двамата централни защитници вкарахме, затова сме много щастливи. Той е страхотен човек и показва качествата си на високо ниво“, каза Габриел.

Защитникът определи юбилейния си мач като специален и подчерта, че Арсенал вече мисли за следващите срещи.

„Много се гордея със себе си. Всичко, което правя, е да ставам по-силен и да се уча всеки ден. Работим усилено, за да бъдем най-добрият отбор, и сме готови за останалите мачове“, заяви Габриел.

Източници: goal.com