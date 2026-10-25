Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Габриел отпразнува паметен мач по най-добрия начин

Габриел отпразнува паметен мач по най-добрия начин

25 Октомври, 2026 12:19 331 0

  • арсенал-
  • габриел магаляеш-
  • евертън-
  • висша лига-
  • английски футбол

Бразилският защитник вкара при победата с 2:0 над Евертън и записа 200-ото си участие във Висшата лига с екипа на лондончани

Габриел отпразнува паметен мач по най-добрия начин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Габриел Магаляеш отпразнува 200-ото си участие във Висшата лига с екипа на Арсенал по най-добрия начин. Бразилският защитник отбеляза втория гол при победата с 2:0 над Евертън и помогна на лондончани да изравнят точките с лидера в класирането след осем изиграни мача.

Попадението дойде през второто полувреме след центриране на Бен Уайт. Габриел остана в наказателното поле след предишна атака и насочи топката с глава във вратата на Евертън.

Това беше първият гол на защитника от игрова ситуация във Висшата лига. Попадението е 21-о за него в първенството с екипа на Арсенал.

Габриел изпреварва редица нападатели

Бразилецът вече има 14 гола с глава във Висшата лига. Така той заема второ място във вечната класация на Арсенал за попадения с глава в английското първенство. Пред него е само бившият нападател на клуба Оливие Жиру.

„Чувствам се много добре. Да изиграя 200-ия си мач във Висшата лига с тази фланелка е удоволствие. Най-важното днес бяха трите точки. Винаги ще бъда в наказателното поле, искам да вкарвам, но искам да бъда най-добрият в защитата на наказателното поле“, заяви Габриел.

„Днес се получи и съм много щастлив, че отбелязах първия си гол за сезона“, добави защитникът.

Двама централни защитници вкараха за Арсенал

Езри Конса също се разписа срещу Евертън. За първи път от февруари 2024 г. двама централни защитници на Арсенал отбелязаха голове в един и същи мач от първенството. Тогава Габриел и Уилям Салиба вкараха при победата над Уест Хем.

Габриел разкри, че той и Конса са обсъдили случилото се в съблекалнята след последния съдийски сигнал.

„Работим много усилено всеки ден. Днес се получи така, че и двамата централни защитници вкарахме, затова сме много щастливи. Той е страхотен човек и показва качествата си на високо ниво“, каза Габриел.

Защитникът определи юбилейния си мач като специален и подчерта, че Арсенал вече мисли за следващите срещи.

„Много се гордея със себе си. Всичко, което правя, е да ставам по-силен и да се уча всеки ден. Работим усилено, за да бъдем най-добрият отбор, и сме готови за останалите мачове“, заяви Габриел.

Източници: goal.com


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове