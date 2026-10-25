Тухел подкрепи трима англичани за „Златната топка“

Томас Тухел даде подкрепата си на Хари Кейн, Джуд Белингам и Деклан Райс в надпреварата за „Златната топка“. Тримата английски национали са сред 30-те номинирани за наградата през 2026 г., а селекционерът на Англия призна, че не би могъл да избере само един от тях.

„Щастлив съм, че трима наши играчи са в списъка – Деклан, Джуд и Хари. Всеки от тях заслужава наградата. Ако можех да гласувам, бих гласувал и за тримата“, заяви Тухел.

Церемонията ще се проведе на 26 октомври в London Palladium. Събитието ще отбележи 70-годишнината на отличието и за първи път ще бъде организирано в Лондон. Изборът на града е свързан с първия носител на наградата – англичанина сър Стенли Матюс.

Кейн е водещият аргумент с головете си

Хари Кейн влиза в церемонията след сезон, в който е отбелязал 73 гола и е спечелил три трофея с Байерн Мюнхен. Тухел определи преминаването му в Германия като важна стъпка за развитието на нападателя.

„След миналия сезон – над 70 гола, три титли с Байерн и представяне на най-високо ниво – той става все по-добър. Това е пълният пакет. Всеки вижда и лидерските му качества“, каза английският селекционер.

Кейн е сред основните претенденти за отличието, което за последно е спечелено от английски футболист през 2001 г. Тогава наградата получава Майкъл Оуен.

Тухел отличи Райс и Белингам

Деклан Райс също е сред номинираните след силен сезон с Арсенал, завършил с титла във Висшата лига. Тухел подчерта ролята му за лондонския тим и отговорността, която носи в средата на терена.

„Деклан е изключителен отборен играч. Той носи голяма отговорност в Арсенал и беше ключов за силния им сезон, за достигането до финали и спечелването на Висшата лига“, заяви Тухел.

За Джуд Белингам селекционерът посочи изявите му с Реал Мадрид и Англия. Според Тухел полузащитникът отново е доказал качествата си на най-голямата сцена.

„Джуд отново показа таланта си на най-високо ниво и на най-голямата сцена с представяния от световна класа“, каза треньорът.

Имената на Кейн, Белингам и Райс са сред официално обявените номинации за мъжката „Златна топка“ през 2026 г. Победителят ще бъде обявен на церемонията в Лондон.

Източници: goal.com