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Кирил Милов загуби полуфинала, но битката за медал продължава
  Тема: Български спортни успехи

Кирил Милов загуби полуфинала, но битката за медал продължава

25 Октомври, 2026 15:08 690 5

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Европейският шампион загуби полуфинала в категория до 97 кг от Кирил Маскевич с 5:7. Българинът стигна до четворката след три победи

Кирил Милов загуби полуфинала, но битката за медал продължава - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Милов ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба в Астана, след като загуби полуфиналната си схватка в категория до 97 кг класически стил. Българският национал отстъпи с 5:7 на Кирил Маскевич от Беларус.

Милов започна по-активно и два пъти пренесе съперника си в партер през първата част. След почивката обаче Маскевич реализира две движения, като при второто спечели повече точки и поведе със 7:5. Беларуският борец задържа преднината си до края и взе реванш за загубата си от Милов на европейското първенство в Тирана.

Три победи по пътя към полуфинала

Действащият европейски шампион започна турнира с категоричен успех с 10:0 над Владлен Козлюк от Украйна. В следващия кръг Милов се изправи срещу Алекс Соке от Унгария, с когото се срещна и във финала на европейското първенство, и спечели с 3:2.

На четвъртфиналите българинът се изправи срещу представителя на домакините Ислам Йевлойев. Милов взе две точки с пренасяне от партер още в първата част, а след това завърши схватката с туш след 1 минута и 49 секунди.

Загубата от Маскевич оставя Милов в битката за отличие. В следващата си схватка той ще излезе за бронзовия медал в категория до 97 кг.

Кубатов също ще се бори за бронз

България има още един шанс за медал в програмата. Стоян Кубатов ще се изправи срещу Шиав Мамедов от Беларус в схватката за третото място при 77-килограмовите.

Кубатов стигна до двубоя за бронза след три победи, но загуби полуфинала си от Александрин Гуцу от Молдова.

Другият български представител в състезателния ден, Димитър Георгиев, отпадна в категория до 72 кг след поражение с 3:7 от Нестор Труйол от Чили.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 2 Отговор
    един от интригантите на ганчев?

    15:15 25.10.2026

  • 2 Пецата

    3 1 Отговор
    Галфона се изложи като кифладжиа разбираш ли ама с кофти матриал толкоз 🤣

    Коментиран от #3

    15:25 25.10.2026

  • 3 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пецата":

    Ганчев веднага да го замени с някого от републиките

    15:42 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Некои си

    1 1 Отговор
    ,,голям борец с още по голям личен треньор,, водят до тук

    15:53 25.10.2026

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