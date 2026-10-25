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Интер отказа да се предаде: драматичен обрат срещу Фиорентина

Интер отказа да се предаде: драматичен обрат срещу Фиорентина

25 Октомври, 2026 15:47 460 0

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Маркус Тюрам изравни в края, а Пьотр Зелински донесе победата от дузпа. Интер избегна първата си загуба в Серия А през сезона

Интер отказа да се предаде: драматичен обрат срещу Фиорентина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интер стигна до драматична победа с 2:1 над Фиорентина в Милано, след като изоставаше до самия край на мача. Маркус Тюрам изравни в добавеното време, а Пьотр Зелински реализира дузпа в последната минута, за да запази отбора на Кристиан Киву без загуба в първенството. С успеха Интер се изравни с Лацио на върха в Серия А.

Де Хеа спря Интер през първото полувреме

Домакините имаха превес още преди почивката. Карлос Аугусто, Хенрих Мхитарян и Тюрам стигнаха до възможности, но Давид де Хеа се намеси решаващо на няколко пъти. Испанският вратар отрази и удар на Пио Еспозито, който изглеждаше като сигурен кандидат за първия гол.

Фиорентина разчиташе основно на контраатаки и не успя да създаде чисто положение пред вратата на Интер през първата част. След почивката обаче гостите заиграха по-смело и поведоха.

Хименес наказа домакините, но Интер отвърна

Алекс Хименес откри резултата с мощен далечен удар, който влетя в горния десен ъгъл за 0:1. Интер трябваше да търси обрат, за да не допусне първото си поражение за сезона.

Карлос Аугусто беше близо до изравняването, но ударът му с глава срещна напречната греда. Малко по-късно той стреля отново, но топката премина над вратата.

Тюрам и Зелински донесоха обрата

Натискът на Интер даде резултат в добавеното време. След добре развита атака през центъра Тюрам получи възможност да стреля с левия си крак. Топката се търкулна бавно към ъгъла, но достатъчно, за да възстанови равенството.

Фиорентина изглеждаше готова да си тръгне с точка, когато съдията отсъди дузпа за задържане на Тюрам в наказателното поле. Зелински застана зад топката и стреля точно за крайното 2:1. Така Интер превърна мач, в който дълго време не успяваше да преодолее Де Хеа, в победа с два гола в заключителните минути.

Източници: goal.com


Италия
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