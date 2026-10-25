Новини
Спорт »
Световен футбол »
Голово шоу в Италия: Аталанта и Фрозиноне си вкараха по четири гола

Голово шоу в Италия: Аталанта и Фрозиноне си вкараха по четири гола

25 Октомври, 2026 18:15 455 0

  • аталанта-
  • фрозиноне-
  • серия а-
  • маурицио сари-
  • никола кръстович

Отборът на Маурицио Сари отново не спечели, въпреки че водеше с 4:3 до 82-ата минута. Фарес Геджемис подаде за три от головете на гостите

Голово шоу в Италия: Аталанта и Фрозиноне си вкараха по четири гола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аталанта и Фрозиноне завършиха 4:4 в един от най-резултатните мачове от началото на сезона в Серия А. Домакините на три пъти повеждаха, но не успяха да задържат преднината си и останаха без победа в трети пореден мач.

Фрозиноне започна двубоя по най-добрия възможен начин. Романо Шмид се разписа още след 30 секунди, след като се възползва от подаване на Едерсон и завърши атаката от центъра на наказателното поле.

Аталанта изравни в 14-ата минута. Люк Роу проби отляво и намери Шарл де Кетеларе, който изведе Никола Кръстович сам срещу вратаря Лоренцо Палмизани. Черногорецът не пропусна за 1:1.

Само три минути по-късно Фрозиноне отново поведе. Фарес Геджемис спечели единоборството си по десния фланг и подаде към Шмид, който отбеляза втория си гол в мача.

Аталанта изравни в 32-ата минута от дузпа. След намеса на системата за видеоповторения съдията Ливио Маринели отсъди наказателен удар за игра с ръка на Джорджо Читадини. Едерсон изпрати Палмизани в обратния ъгъл.

Три гола за пет минути

В края на първото полувреме Аталанта направи пълен обрат. Давиде Дзапакоста центрира отдясно, а Кръстович засече топката за 3:2. Това беше шестият му гол в първенството.

След почивката Фрозиноне изравни още в 48-ата минута. Геджемис отново проби по десния фланг и върна топката към Джакомо Кало, който стреля по диагонала и отбеляза третия си гол в Серия А.

Две минути по-късно Аталанта отново излезе напред. Шарл де Кетеларе намери Кръстович, който подаде към Елиф Елмас. Македонецът завърши атаката без затруднения за 4:3. Кръстович вече имаше два гола и асистенция.

Фрозиноне обаче не се отказа и стигна до изравняването в 82-ата минута. Геджемис получи пространство вдясно и подаде назад към Алекса Терзич, който с удар отляво преодоля Марко Карнечеки за крайното 4:4.

Аталанта остава без победа

Равенството остави отбора на Маурицио Сари без успех след късния обрат срещу Аякс в Лигата на конференциите и загубата от Милан в Серия А. Аталанта не успя да затвори мача, въпреки че водеше с 4:3 повече от половин час.

Фрозиноне продължава силното си начало на сезона. Тимът на Масимилиано Алвини събра 14 точки след четири победи, две равенства и две загуби. В следващия кръг, на 29 октомври, Фрозиноне приема Лече, а Аталанта гостува на Фиорентина.

Източници: goal.com, football-italia.net, eurosport.it


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове