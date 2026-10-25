Голово шоу в Италия: Аталанта и Фрозиноне си вкараха по четири гола

Аталанта и Фрозиноне завършиха 4:4 в един от най-резултатните мачове от началото на сезона в Серия А. Домакините на три пъти повеждаха, но не успяха да задържат преднината си и останаха без победа в трети пореден мач.

Фрозиноне започна двубоя по най-добрия възможен начин. Романо Шмид се разписа още след 30 секунди, след като се възползва от подаване на Едерсон и завърши атаката от центъра на наказателното поле.

Аталанта изравни в 14-ата минута. Люк Роу проби отляво и намери Шарл де Кетеларе, който изведе Никола Кръстович сам срещу вратаря Лоренцо Палмизани. Черногорецът не пропусна за 1:1.

Само три минути по-късно Фрозиноне отново поведе. Фарес Геджемис спечели единоборството си по десния фланг и подаде към Шмид, който отбеляза втория си гол в мача.

Аталанта изравни в 32-ата минута от дузпа. След намеса на системата за видеоповторения съдията Ливио Маринели отсъди наказателен удар за игра с ръка на Джорджо Читадини. Едерсон изпрати Палмизани в обратния ъгъл.

Три гола за пет минути

В края на първото полувреме Аталанта направи пълен обрат. Давиде Дзапакоста центрира отдясно, а Кръстович засече топката за 3:2. Това беше шестият му гол в първенството.

След почивката Фрозиноне изравни още в 48-ата минута. Геджемис отново проби по десния фланг и върна топката към Джакомо Кало, който стреля по диагонала и отбеляза третия си гол в Серия А.

Две минути по-късно Аталанта отново излезе напред. Шарл де Кетеларе намери Кръстович, който подаде към Елиф Елмас. Македонецът завърши атаката без затруднения за 4:3. Кръстович вече имаше два гола и асистенция.

Фрозиноне обаче не се отказа и стигна до изравняването в 82-ата минута. Геджемис получи пространство вдясно и подаде назад към Алекса Терзич, който с удар отляво преодоля Марко Карнечеки за крайното 4:4.

Аталанта остава без победа

Равенството остави отбора на Маурицио Сари без успех след късния обрат срещу Аякс в Лигата на конференциите и загубата от Милан в Серия А. Аталанта не успя да затвори мача, въпреки че водеше с 4:3 повече от половин час.

Фрозиноне продължава силното си начало на сезона. Тимът на Масимилиано Алвини събра 14 точки след четири победи, две равенства и две загуби. В следващия кръг, на 29 октомври, Фрозиноне приема Лече, а Аталанта гостува на Фиорентина.

Източници: goal.com, football-italia.net, eurosport.it