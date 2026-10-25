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Ливърпул се възползва от грешките на Брайтън и прекъсна лошата серия

Ливърпул се възползва от грешките на Брайтън и прекъсна лошата серия

25 Октомври, 2026 18:43 444 2

  • ливерпул-
  • брайтън-
  • александър исак-
  • висша лига-
  • анфийлд

Александър Исак се разписа в 21-ата минута, а Паскал Грос си отбеляза автогол. Брайтън владееше повече топката, но не успя да отбележи

Ливърпул се възползва от грешките на Брайтън и прекъсна лошата серия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливърпул победи Брайтън с 2:0 на „Анфийлд“ в мач от осмия кръг на Висшата лига. Домакините решиха срещата още през първото полувреме след автогол на Паскал Грос и ново попадение на Александър Исак.

Резултатът беше открит в 17-ата минута. Грос изпрати топката в собствената си врата и Ливърпул поведе с 1:0.

Четири минути по-късно Исак удвои преднината. Нападателят завърши атака след подаване на Брадли Баркола и реализира удар от близка дистанция в долния ляв ъгъл.

Брайтън владееше повече топката

Брайтън завърши мача с 64% притежание на топката срещу 36% за Ливърпул. Гостите отправиха 15 удара, но само един от тях беше точен. Ливърпул стреля 11 пъти и уцели вратата четири пъти.

Брайтън получи два жълти картона. Оливие Боскагли беше предупреден в добавеното време на първата част, а Костиня - в 73-ата минута. Футболистите на Ливърпул не получиха жълти или червени картони.

Източници: bbc.com


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