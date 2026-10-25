Отборът на Стоилов набира скорост с трети пореден успех в Турция

Гьозтепе на Станимир Стоилов постигна трета поредна победа в турското първенство. Отборът от Измир се наложи с 2:0 над Чорум като домакин в мач от деветия кръг.

Домакините поведоха още в третата минута. Вратарят на Чорум Маркос Фелипе допусна грешка в наказателното поле, а Алексис Антунеш се възползва и откри резултата.

Гьозтепе удвои преднината си в 38-ата минута. След неточност при пас на защитник на гостите Жуан Сантош се оказа на добра позиция и реализира за 2:0.

Гьозтепе се изкачи до десетото място

Съставът на Стоилов запази преднината си до края и добави нови три точки към актива си. След победата Гьозтепе вече има 12 точки и заема десето място в класирането.

Успехът продължава серията на тима, който спечели последните си три срещи в шампионата. Гьозтепе не допусна гол срещу Чорум и затвърди изкачването си в подреждането.

В следващия кръг отборът на Станимир Стоилов ще гостува на Фенербахче. Двубоят е насрочен за събота, 31 октомври.