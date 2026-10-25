Рен превзе върха в Лига 1 след разгром над Страсбург

Рен победи Страсбург с 3:0 на „Роазон Парк“ и излезе начело във временното класиране на френската Лига 1. Двубоят беше от осмия кръг на първенството, а домакините събраха 16 точки.

Булайе Диа откри резултата в 34-тата минута. Нападателят се възползва от подаване на Пшемислав Франковски и даде преднина на Рен.

Седем минути по-късно Себастиан Шимански удвои аванса на домакините. Полският полузащитник се разписа отново в 61-вата минута, с което оформи крайния резултат 3:0.

Рен излезе преди Пари Сен Жермен

Успехът изкачи Рен на първото място във временното класиране, преди срещата между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион. Девет отбора са разделени от четири точки в горната част на таблицата.

За Страсбург поражението е четвърто поредно в първенството. Тимът остава в долната част на класирането след неуспешния си мач в Бретан.

Преди срещата нападателят на Рен Булайе Диа заяви:

„У дома трябва да направим нещата както трябва, въпреки краткото време за подготовка между Торино и днес.“

Рен ще продължи участието си в Лига 1 с гостуване на Ница на 31 октомври.

Източници: sofoot.com, lequipe.fr