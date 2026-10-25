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Една награда, четири суперзвезди и напрежение до последно

Една награда, четири суперзвезди и напрежение до последно

25 Октомври, 2026 22:17 462 0

  • балон д’ор-
  • килян мбапе-
  • ламин ямал-
  • хари кейн-
  • фалшиви течове

Килиан Мбапе, Ламин Ямал и Хари Кейн са сред фаворитите преди церемонията в Лондон. В социалните мрежи вече се разпространяват фалшиви класирания

Една награда, четири суперзвезди и напрежение до последно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Името на носителя на „Златната топка“ за 2026 г. остава скрито до последния момент. Церемонията за 70-ото издание на наградата ще се проведе в понеделник вечер в London Palladium в Лондон, а сред основните претенденти са Килиан Мбапе, Ламин Ямал, Хари Кейн и Усман Дембеле. За първи път събитието напуска театър „Шатле“ в Париж. Официалният организатор потвърди, че церемонията ще бъде в Лондон, без предварително да разкрива победителя.

Според бившия ръководител на наградата Паскал Фере не повече от петима души знаят резултата. „От 2024 г. победителите вече не са информирани предварително за съдбата си и към всички се подхожда еднакво“, казва Фере пред RMC. По думите му номинираните ще пристигнат на церемонията при равни условия, без някой от тях да знае дали ще вдигне трофея.

Правилата са променени след ерата на Меси и Роналдо

Фере обяснява, че решението победителят да бъде пазен в тайна до последния момент е взето след периода, в който Лионел Меси и Кристиано Роналдо доминираха в наградата. Той допълва, че в миналото е използвал необичаен метод срещу течовете: оставял е фалшиви класирания в редакцията на „Франс Футбол“, за да подхранва спекулациите в социалните мрежи.

„Добрата тайна е тайна, споделена с възможно най-малко хора. Сега не би трябвало да има повече от петима, които знаят името на победителя“, казва Паскал Фере.

Тази година напрежението се засилва и от публичната кампания на част от кандидатите. Килиан Мбапе нееднократно защитава шансовете си в медийни изяви и на пресконференции на „Реал“.

„Когато играеш за „Реал“ Мадрид, най-добрия клуб в света, неизбежно си свързан с тези награди“, заявява Мбапе. Френският нападател допълва, че е направил история през лятото в най-важното състезание, но решението кой е най-добрият играч остава лично за всеки.

Фере обаче напомня, че решението е в ръцете на журналистите от журито. „Не знам дали подобна кампания е проблем, но не съм сигурен, че е правилният подход. Кого трябва да убеждаваме? Не феновете, а членовете на журито“, казва той.

Кандидатите и фалшивите класирания

Хари Кейн влиза в надпреварата със 73 гола през сезона, 61 от които за „Байерн“. В Шампионската лига английският нападател е реализирал 14 пъти в 13 мача.

Ламин Ямал е избран за най-добър играч в испанското първенство за сезон 2025/2026, след като е отбелязал 16 гола. Най-силният аргумент в кандидатурата му е световната титла с Испания.

Междувременно в социалната мрежа X се разпространяват снимки на уж изтекли разговори в WhatsApp с Венсан Гарсия, главен редактор на „Франс Футбол“. В тях се твърди, че са показани предварителните резултати. Появяват се и таблици с различни класирания, в които на първо място са съответно Мбапе или Кейн.

Източник, цитиран от RMC, определя тези публикации като невъзможни, но ги описва като част от обичайния шум преди церемонията. Победителят ще бъде обявен в Лондон, а дотогава нито една от разпространяваните онлайн версии не е потвърдена.

Източници: goal.com, leparisien.fr


Великобритания
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